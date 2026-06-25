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Post primátora Sečoviec bude obhajovať za Hlas-SD Dominik Frajkor
Na otázku, či bude kandidovať za širšiu koalíciu, Frajkor uviedol, že prebiehali rokovania aj s inými stranami o podpore.
Autor TASR
Sečovce 25. apríla (TASR) - Post primátora Sečoviec v okrese Trebišov bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas-SD, ktorej je okresným predsedom. Oznámil to vo štvrtok na tlačovom brífingu.
Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci a uchádzať sa o dôveru vo voľbách. „Mojou kampaňou bude moja doterajšia práca,“ povedal. Poukázal na 46 realizovaných investičných projektov za štvorročné obdobie. Spomenul odkúpenie budovy mestského úradu a jej rekonštrukciu spolu s kultúrnym domom, zriadenie mestskej polície a obnovu jej objektu, vybudovanie piatich detských ihrísk či investíciu do futbalového štadióna.
„Tak, ako som kandidoval v posledných voľbách s tímom poslancov, aj pri tejto voľbe predstavím svoj tím poslancov, ktorí chcú pracovať pre mesto,“ uviedol Frajkor. Dodal, že spolu predstavia víziu, ktorú majú na ďalšie obdobie.
Jeho kandidatúru podporili podpredseda Hlasu-SD Richard Raši, ktorý je predsedom Národnej rady (NR) SR, aj krajský predseda strany a kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Šimko.
Na otázku, či bude kandidovať za širšiu koalíciu, Frajkor uviedol, že prebiehali rokovania aj s inými stranami o podpore. „Ešte stále o tom rozprávame a v správny čas poviem, ktoré všetky politické strany ma budú podporovať, ale základ je, že budem kandidovať za stranu Hlas-SD ako hrdý okresný predseda,“ povedal.
Frajkor sa stal primátorom Sečoviec víťazstvom v doplňujúcich voľbách v októbri 2021 a svoj post obhájil v riadnych voľbách o rok neskôr.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci a uchádzať sa o dôveru vo voľbách. „Mojou kampaňou bude moja doterajšia práca,“ povedal. Poukázal na 46 realizovaných investičných projektov za štvorročné obdobie. Spomenul odkúpenie budovy mestského úradu a jej rekonštrukciu spolu s kultúrnym domom, zriadenie mestskej polície a obnovu jej objektu, vybudovanie piatich detských ihrísk či investíciu do futbalového štadióna.
„Tak, ako som kandidoval v posledných voľbách s tímom poslancov, aj pri tejto voľbe predstavím svoj tím poslancov, ktorí chcú pracovať pre mesto,“ uviedol Frajkor. Dodal, že spolu predstavia víziu, ktorú majú na ďalšie obdobie.
Jeho kandidatúru podporili podpredseda Hlasu-SD Richard Raši, ktorý je predsedom Národnej rady (NR) SR, aj krajský predseda strany a kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Igor Šimko.
Na otázku, či bude kandidovať za širšiu koalíciu, Frajkor uviedol, že prebiehali rokovania aj s inými stranami o podpore. „Ešte stále o tom rozprávame a v správny čas poviem, ktoré všetky politické strany ma budú podporovať, ale základ je, že budem kandidovať za stranu Hlas-SD ako hrdý okresný predseda,“ povedal.
Frajkor sa stal primátorom Sečoviec víťazstvom v doplňujúcich voľbách v októbri 2021 a svoj post obhájil v riadnych voľbách o rok neskôr.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.