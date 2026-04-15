Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
Post primátora Sečoviec chce vo voľbách obhájiť Dominik Frajkor

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Sečovce 15. apríla (TASR) - Primátor Sečoviec v okrese Trebišov Dominik Frajkor sa bude uchádzať o tento post aj na ďalšie volebné obdobie. Svoju kandidatúru v jesenných voľbách primátora potvrdil na sociálnej sieti.

„Myslím si, že aj s poslancami sme rozbehli projekty a investície v rýchlom tempe a chcem v tom pokračovať pre mesto,“ uviedol. Zároveň oznámil, že bude kandidovať aj na krajského poslanca.

Frajkor sa stal primátorom Sečoviec víťazstvom v doplňujúcich voľbách v októbri 2021 a svoj post obhájil v riadnych voľbách o rok neskôr, pričom kandidoval ako nezávislý.
