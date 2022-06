Post primátora Sobraniec chce P. Džurina obhájiť znova

Sobrance 15. júna (TASR) – Post primátora mesta Sobrance chce Pavol Džurina obhájiť aj v tohtoročných komunálnych voľbách. O priazeň voličov sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Potvrdil to pre TASR.



"Rozhodol som sa kandidovať aj pre nasledujúce volebné obdobie kvôli dôvere a podpore občanov, ktorú pociťujem veľakrát, i teraz pred voľbami. Oslovili ma nielen občania, ale aj z radov poslancov, aby som kandidoval a uchádzal sa o dôveru obyvateľov aj ďalej. Pôjdem do volieb s veľkou pokorou," uviedol Džurina, ktorý na poste primátora Sobraniec aktuálne pôsobí druhé volebné obdobie.



Do volieb vstupuje ako nezávislý kandidát s podporou viacerých politických strán, pre kampaň sa má spojiť s niekoľkými súčasnými poslancami mestského zastupiteľstva a vytvoriť spoločný tím.



Ako doplnil, dôvodom jeho rozhodnutia je aj snaha ukončiť začaté projekty, či pokračovať v aktivitách smerujúcich k zlepšeniu podmienok v miestnych školách alebo pre seniorov. "Chcem otvoriť aj nové témy, na ktoré v predchádzajúcich obdobiach nebol priestor a čas," uzavrel.