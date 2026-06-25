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Post starostu košického Starého Mesta chce obhájiť I. Petrovčik
Podľa svojich slov bude kandidovať ako nezávislý kandidát s podporou mimoparlamentnej politickej strany Starostovia a nezávislí kandidáti.
Autor TASR
Košice 25. júna (TASR) - Post starostu košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto bude obhajovať súčasný starosta Igor Petrovčik. Svoju kandidatúru oznámil na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zároveň predstavil aj kandidátov do miestneho a mestského zastupiteľstva.
Podľa svojich slov bude kandidovať ako nezávislý kandidát s podporou mimoparlamentnej politickej strany Starostovia a nezávislí kandidáti. Avizoval, že finálne rokovania o podpore prebiehajú aj s Kresťanskodemokratickým hnutím.
„Veľa vecí sa mi úspešne podarilo, no veľa práce je ešte predo mnou. Aj preto som sa rozhodol opätovne uchádzať o dôveru Staromešťanov a kandidovať na starostu MČ Košice - Staré Mesto,“ uviedol Petrovčik.
Spoločne so svojou kandidatúrou ohlásil a predstavil svoj tím. Pozostáva z 12 kandidátov na poslancov do miestneho a mestského zastupiteľstva. Dodal, že sú to staromestské osobnosti, ktorým záleží na tom, ako sa bude formovať budúcnosť.
Zástupca starostu Vladimír Eperješi zdôraznil potrebu tímu poslancov, ktorí „nebudú hádzať polená pod nohy“, ale budú spolupracovať. Petrovčikovi vyjadrili podporu bývalí starostovia MČ Ľubomír Grega a Ján Süli.
Petrovčik je na čele MČ druhé volebné obdobie. Záujem o post starostu košickej MČ Staré Mesto už ohlásil aj Igor Holéczy a Renáta Zolnaiová. Holéczy bude kandidátom Progresívneho Slovenska a podporu mu vyjadrili aj strany Za ľudí, Demokrati a Maďarská aliancia. Zolnaiová je kandidátkou strany SaS, pričom jej kandidatúru podporujú aj OKS, NOVA a ODS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Podľa svojich slov bude kandidovať ako nezávislý kandidát s podporou mimoparlamentnej politickej strany Starostovia a nezávislí kandidáti. Avizoval, že finálne rokovania o podpore prebiehajú aj s Kresťanskodemokratickým hnutím.
„Veľa vecí sa mi úspešne podarilo, no veľa práce je ešte predo mnou. Aj preto som sa rozhodol opätovne uchádzať o dôveru Staromešťanov a kandidovať na starostu MČ Košice - Staré Mesto,“ uviedol Petrovčik.
Spoločne so svojou kandidatúrou ohlásil a predstavil svoj tím. Pozostáva z 12 kandidátov na poslancov do miestneho a mestského zastupiteľstva. Dodal, že sú to staromestské osobnosti, ktorým záleží na tom, ako sa bude formovať budúcnosť.
Zástupca starostu Vladimír Eperješi zdôraznil potrebu tímu poslancov, ktorí „nebudú hádzať polená pod nohy“, ale budú spolupracovať. Petrovčikovi vyjadrili podporu bývalí starostovia MČ Ľubomír Grega a Ján Süli.
Petrovčik je na čele MČ druhé volebné obdobie. Záujem o post starostu košickej MČ Staré Mesto už ohlásil aj Igor Holéczy a Renáta Zolnaiová. Holéczy bude kandidátom Progresívneho Slovenska a podporu mu vyjadrili aj strany Za ľudí, Demokrati a Maďarská aliancia. Zolnaiová je kandidátkou strany SaS, pričom jej kandidatúru podporujú aj OKS, NOVA a ODS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.