< sekcia Regióny
Post starostu MČ Košice-Sever chce opäť obhájiť František Ténai
Ako informoval v tlačovej správe, do kampane vstupuje s programovým odkazom Sever pre všetkých.
Autor TASR
Košice 21. júla (TASR) - Post starostu košickej mestskej časti (MČ) Sever chce obhájiť František Ténai, ktorý je vo funkcii druhé funkčné obdobie. Svoju kandidatúru oznámil v utorok s tým, že kandidovať bude ako nestraník s podporou viacerých politických strán.
Ako informoval v tlačovej správe, do kampane vstupuje s programovým odkazom Sever pre všetkých. Kandidatúru vníma ako spoločenskú objednávku a záväzok pokračovať v projektoch, ktoré majú priamy dosah na každodenný život - bezpečnejšie cesty a chodníky, poriadok v parkovaní, kvalitnejší verejný priestor, dostupnejšie sociálne služby a viac možností na oddych, šport a komunitný život.
„Na Severe sme ukázali, že mestská časť môže byť aktívnym a konštruktívnym partnerom. Mnohé veci sa podarilo naštartovať a dnes potrebujú kontinuitu, dôslednosť a spoluprácu. Moju ďalšiu kandidatúru vnímam ako príležitosť pokračovať v práci, ktorá má konkrétny zmysel pre ľudí,“ uviedol Ténai.
Nadviazať chce na praktické výsledky aj rozpracované projekty - obnovu Kalvárie v spolupráci s mestom a farským úradom, opravy ciest a chodníkov, trvalé rezidentské parkovanie, rozvoj sociálnych služieb a starostlivosť o verejné priestory. Dôležitou prioritou zostáva spolupráca s mestom Košice. Príkladom je podľa neho okružná križovatka Kostolianska - Národná trieda - Podhradová, ktorá rieši dlhoročný dopravný problém pri vstupe na Podhradovú a má priniesť bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu pre vodičov, chodcov, MHD aj obyvateľov sídliska.
Ténai vo voľbách starostu v roku 2022 uspel za koalíciu KDH, SaS, Sme rodina, Aliancia, NOVA, SRK, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola. Tohtoročné spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Ako informoval v tlačovej správe, do kampane vstupuje s programovým odkazom Sever pre všetkých. Kandidatúru vníma ako spoločenskú objednávku a záväzok pokračovať v projektoch, ktoré majú priamy dosah na každodenný život - bezpečnejšie cesty a chodníky, poriadok v parkovaní, kvalitnejší verejný priestor, dostupnejšie sociálne služby a viac možností na oddych, šport a komunitný život.
„Na Severe sme ukázali, že mestská časť môže byť aktívnym a konštruktívnym partnerom. Mnohé veci sa podarilo naštartovať a dnes potrebujú kontinuitu, dôslednosť a spoluprácu. Moju ďalšiu kandidatúru vnímam ako príležitosť pokračovať v práci, ktorá má konkrétny zmysel pre ľudí,“ uviedol Ténai.
Nadviazať chce na praktické výsledky aj rozpracované projekty - obnovu Kalvárie v spolupráci s mestom a farským úradom, opravy ciest a chodníkov, trvalé rezidentské parkovanie, rozvoj sociálnych služieb a starostlivosť o verejné priestory. Dôležitou prioritou zostáva spolupráca s mestom Košice. Príkladom je podľa neho okružná križovatka Kostolianska - Národná trieda - Podhradová, ktorá rieši dlhoročný dopravný problém pri vstupe na Podhradovú a má priniesť bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu pre vodičov, chodcov, MHD aj obyvateľov sídliska.
Ténai vo voľbách starostu v roku 2022 uspel za koalíciu KDH, SaS, Sme rodina, Aliancia, NOVA, SRK, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO-NOVA-KÚ-Zmena zdola. Tohtoročné spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.