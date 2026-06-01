Pošta 3 vo Zvolene sa na sídlisko Západ presťahuje 15. júna
Autor TASR
Zvolen 1. júna (TASR) - Pošta Zvolen 3 sa zo Zlatého Potoka na sídlisko Západ presťahuje 15. júna. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová s tým, že pobočku nerušia, iba ju presúvajú tam, kde bude viac využitá.
Spresnila, že z Ulice Martina Rázusa ju presunú do obchodného centra na Obchodnej ulici na Západe. Podotýka, že nové priestory sú komfortnejšie a bližšie k väčšiemu počtu obyvateľov. „Pobočka na novej adrese bude mať dlhšie otváracie hodiny, a to počas pracovných dní od 8.00 do 19.00 h,“ poznamenala hovorkyňa. Pre verejnosť bude k dispozícii aj cez víkend v čase od 8.00 do 15.00 h. Zmena zároveň podľa Peterovej pomôže odbremeniť aj Poštu 1 vo Zvolene a prinesie lepšie možnosti parkovania. Poznamenala, že ju aj personálne posilnia.
Ako ďalej uviedla, Slovenská pošta monitoruje správanie klientov v jednotlivých lokalitách a prispôsobuje tomu aj sieť svojich pobočiek. „V reakcii na potreby ľudí a ich prirodzený pohyb v meste upravujeme poštovú sieť vo Zvolene. Cieľom je zachovať a zlepšiť služby, nie ich obmedziť,“ vysvetlila. Reagovala, že zmena môže vyvolávať otázky, nemusí však vzbudzovať obavy. „Obyvatelia Zvolena nie sú viazaní na jednu pobočku. Môžu využiť ktorúkoľvek poštu v meste, ako aj moderné alternatívy,“ konštatovala a doplnila, že viacero služieb si môžu vybaviť aj cez internet alebo prostredníctvom poštového doručovateľa.
Pobočku pošty na sídlisku Západ vo Zvolene od 1. októbra minulého roka zrušili. Peterová zhrnula, že to bolo pre jej nízku vyťaženosť i pre stratové hospodárenie. Pošta bola podávacia, s obmedzeným portfóliom služieb, ktorá napríklad nevyplácala dôchodky.
