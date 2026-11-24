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Pošta Humenné 1 bude mať bezbariérový vstup
Stavebné práce sú rozdelené do troch etáp. V rámci prvej sa uskutoční úprava vstupnej chodby a vonkajšieho schodiska. V druhej etape vybudujú bezbariérovú rampu pre osoby s telesným postihnutím.
Autor TASR
Humenné 24. novembra (TASR) - Pošta Humenné 1 bude mať od stredy (25. 11.) do 4. decembra upravené otváracie hodiny. Dôvodom je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním bezbariérového prístupu do objektu. Ako informovala radnica na webovej stránke, zmeny sa dotknú aj vstupu do budovy.
Pošta bude počas uvedeného obdobia otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h. Do 6. decembra bude hlavný vstup do objektu uzatvorený. Klienti budú môcť využívať dočasný vstup z dvora v zadnej časti budovy.
Stavebné práce sú rozdelené do troch etáp. V rámci prvej sa uskutoční úprava vstupnej chodby a vonkajšieho schodiska. V druhej etape vybudujú bezbariérovú rampu pre osoby s telesným postihnutím. Záverečnou etapou bude kolaudácia a ukončenie stavby.
Pošta bude počas uvedeného obdobia otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h. Do 6. decembra bude hlavný vstup do objektu uzatvorený. Klienti budú môcť využívať dočasný vstup z dvora v zadnej časti budovy.
Stavebné práce sú rozdelené do troch etáp. V rámci prvej sa uskutoční úprava vstupnej chodby a vonkajšieho schodiska. V druhej etape vybudujú bezbariérovú rampu pre osoby s telesným postihnutím. Záverečnou etapou bude kolaudácia a ukončenie stavby.