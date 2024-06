Pošta na sídlisku Juh v Rožňave bude počas leta dočasne zatvorená

Rožňava 28. júna (TASR) - V meste Rožňava bude od začiatku júla do konca septembra dočasne zatvorená Pošta Rožňava 3 na sídlisku Juh. Poštové služby budú zabezpečené najbližšou Poštou Rožňava 1, v ktorej budú počas prázdnin platiť skrátené otváracie hodiny. Prostredníctvom oficiálnej webovej stránky mesta o tom informovala riaditeľka Regionálneho riaditeľstva Košice Slovenskej pošty Mária Žeňuchová.



"Dôvodom dočasného zatvorenia je využitie prevádzkovo menej náročného obdobia v roku pre efektívne využitie ľudského potenciálu. Ide o využitie letného obdobia s priemerne najnižším počtom zákazníkov v roku na efektívne riadenie a koncentráciu zamestnancov pôšt na rozhodujúce pošty s vyššou koncentráciou zákazníkov a s dlhšou časovou dostupnosťou," priblížila Žeňuchová.



Počas dočasného zatvorenia pošty na sídlisku Juh bude poštové služby v lokalite zabezpečovať najbližšia Pošta Rožňava 1. V nej budú od začiatku júla do konca augusta platiť upravené otváracie hodiny. Služby bude poskytovať od pondelka do piatka od 8.00 do 16.00 h, v stredu o hodinu dlhšie. Pošta vysvetľuje, že počas letného dovolenkového obdobia každoročne obmedzuje prevádzku svojich pobočiek.



"V tomto období ide o ich najnižšie využitie v rámci roka, čo umožňuje efektívne využitie ľudského potenciálu vrátane potreby zabezpečenia čerpania dovoleniek zamestnancov a ich regenerácie v súlade s pracovnoprávnou legislatívou," uviedla Žeňuchová.