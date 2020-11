Pošta v Trnave presťahuje pobočku zo sídliska Družba do City Arény

Trnava 11. novembra (TASR) – K začiatku februára plánuje Slovenská pošta presťahovať svoju pobočku Trnava 10 zo Starohájskej ulice na sídlisku Družba do nákupného centra City Aréna. V nových priestoroch ponúkne podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej rozšírené služby i dlhšie otváracie hodiny.



Podávacia pošta Trnava 10 slúži 15.000 obyvateľom sídliska zhruba tri desaťročia. Bola súčasťou bývalého objektu telekomunikácií. "V nových priestoroch budú môcť zákazníci nielen podávať produkty Slovenskej pošty, ale aj vyzdvihovať oznamované zásielky, balíky a expres zásielky z vybraných lokalít v meste Trnava, čím sa odľahčia pošty Trnava 1 a Trnava 2. Zároveň predpokladáme, že sa tým aj znížia čakacie doby na pošte Trnava 1, keďže sa časť zákazníkov presunie do tejto pobočky," uviedla Dorčáková pre TASR.



Okrem toho sa v nových priestoroch rozšíria otváracie hodiny pre verejnosť a zvýši sa počet zamestnancov z aktuálnych štyroch na ôsmich. „Po presťahovaní sa do novootvorených priestorov bude poskytovať služby od pondelka do nedele od 9.00 do 19.00 h. Tieto služby budú zabezpečované v dvojzmennej prevádzke prostredníctvom štyroch priehradiek. Veríme, že zákazníci uvedenú zmenu uvítajú,“ dodala hovorkyňa Slovenskej pošty.