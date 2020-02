Postavenie žien sa zmenilo, zhodli sa členky komisie v Abramovej

Abramová 29. februára (TASR) - Prevažne ženské zastúpenie má v sobotných voľbách do Národnej rady SR tamojšia volebná komisia v Abramovej v okrese Turčianske Teplice. Ako sa zhodli obyvateľky Horného Turca v súvislosti so 100. výročím ženského volebného práva na Slovensku, postavenie žien sa oproti minulosti zmenilo.



"Ženy už začínajú byť rovnoprávne s mužmi, v minulosti to tak nebolo. Žena bola doma, starala sa o deti a muž bol ten, ktorý zarábal peniaze. Ženy sú dnes ambicióznejšie," povedala pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Iveta Hanušová z Mošoviec.



"Doba je modernejšia, ženy sú emancipovanejšie, zrovnoprávnené s mužmi, predtým to tak nebolo, myslím, že boli skôr utláčané," doplnila členka volebnej komisie Jana Chovancová.



Predsedníčka volebnej komisie v Abramovej označila volebnú účasť za dobrú, ľudia podľa nej chodia voliť počas celého dňa. Svoje právo zatiaľ nevyužila členka volebnej komisie Chovancová. "Ešte sa len chystám a rozhodujem sa pre správnu voľbu. Rozhodnúť sa v týchto voľbách je naozaj veľmi ťažké. Strany medzi sebou viac súperia v tom, že ukazujú na seba to zlé, než by sa snažili ľudí presvedčiť o tom, že voľte nás, pretože toto pre vás urobíme. Je to náročné rozhodnutie," skonštatovala Chovancová.



Abramovú čakajú o viac ako mesiac ďalšie voľby. V apríli si tam budú obyvatelia voliť starostu, ako i obecných poslancov. Dovtedajší starosta sa svojho postu vzdal ešte v júli minulého roka zo zdravotných dôvodov, z vedenia obce odstúpil následne i jeho zástupca a ďalší dvaja obecní poslanci. Obec v súčasnosti vedie jeden z poslancov. "Verím, že si ľudia v doplňujúcich voľbách vyberú toho správneho kandidáta, ktorý vyhovie väčšine," dodal jediný mužský zástupca v komisii Ján Černák z Abramovej.