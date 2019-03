VIDEO: Novinkou saleziánskeho kostola v Bratislave je pôstne plátno

Unikátne pôstne plátno vytvorila študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Klára Štefanovičová.

Bratislava 8. marca (TASR) – Saleziánsky kostol v bratislavskej Trnávke má umeleckú novinku v podobe pôstneho plátna. Táto veľká textília je umiestnená nad oltárom počas 40-dňového pôstneho obdobia od Popolcovej stredy do Bielej soboty (6. 3. - 20. 4.). Jej zmyslom je pomôcť objaviť silu, krásu a charakter priestoru kostola.



"Pôstnym plátnom si pripomíname 80 rokov od posvätenia kostola. V roku 1938 ho dali postaviť saleziáni, ktorí na túto divokú bratislavskú perifériu prišli šíriť vieru a kultúru. Neboli tu moc vítaní a obyvatelia do nich hádzali kamene, ale oni sa nevzdali. Kostol bol posvätený 4. júna 1939," na piatkovom stretnutí s novinármi to konštatoval riaditeľ saleziánskej komunity Tibor Reimer.



Význam a myšlienku dočasne zmenenej priestorovej inštalácie kostola, ktorá zakrýva pestrofarebnú oltárnu maľbu s biblickými výjavmi, zdôvodnia besedy s rôznymi hosťami na pôstnych stredách až do 10. apríla. Bude sa na nich hovoriť aj o modernom umení v kostoloch.







Unikátne pôstne plátno s rozmermi 5,6 x 5,6 metra vytvorila študentka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Klára Štefanovičová. Tento tmavý pôstny motív pre oči je upevnený cez otvor v strope, ktorý slúžil na uchytenie lustra.



"Náboženská tematika je mi blízka a potešila som sa tvorbe pôstneho plátna v architektonicky hranatom funkcionalistickom kostole. Po polročnej príprave a viacerých návrhoch som sa rozhodla pre nefiguratívnu podobu monochromnej maľby a čierne plátno som prekryla bielym pastelom," zdôvodnila Štefanovičová, študentka piateho ročníka voľnej grafiky u profesora Roberta Jančoviča.



Podľa kurátora výtvarného projektu Michala Žáka večerné osvetlenie bieleho oltára dvoma bodmi odráža svetlo na časť pôstneho plátna. Táto premena priestoru slúži pre návštevníkov kostola na stíšenie sa, zamyslenie a hlbšie prežívanie pôstneho obdobia.



V dejinách cirkvi pôstne plátno nie je novinkou. Jeho tradícia siaha až do stredoveku, keď v kresťanských chrámoch sa počas pôstneho obdobia zahaľovala významná časť presbytéria alebo oltára. V súčasnosti takéto plátno v rôznych umeleckých podobách zažíva obnovu najmä v zahraničí. Toto je vraj prvé na Slovensku.