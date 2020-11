Poštová ulica prejde zo správy Starého Mesta späť pod hlavné mesto

Ilustračná snímka.

Foto: TASR/AP

Bratislava 6. novembra (TASR) – Poštová ulica prejde po rokoch zo správy bratislavského Starého Mesta späť pod hlavné mesto. Ide o ďalšiu etapu vyrovnania majetkovoprávnych vzťahov medzi mestskou a miestnou samosprávou na základe dohody vyplývajúcej z podpísaného memoranda. Mestská časť za "vrátenú" ulicu dostane do správy pozemky pod zeleňou v Grassalkovichovej záhrade. Odzverenie Poštovej ulice spolu s mobiliárom schválili tento týždeň staromestskí miestni poslanci.



"Mestská časť v úvode nových vedení, ktoré nastúpili po ostatných komunálnych voľbách, uzatvorila s hlavným mestom memorandum. Jeho súčasťou bola dohoda na vzájomnom vyrovnaní majetkovoprávnych vzťahov, pretože hlavné mesto a Staré Mesto majú na malom území veľmi prepletené, komplikované a život sťažujúce podmienky," uviedla pre TASR starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



Účelom odňatia správy je záujem bratislavského magistrátu prepojiť priestor Poštovej ulice s ostatnými časťami "pešej zóny" v danej lokalite, teda od Hodžovho námestia cez Obchodnú ulicu až po Námestie SNP. "Uvedený zámer spočíva vo vízii vytvorenia jednotného vizuálneho a funkčného celku, ktorý by ponúkol bezpečné miesto na oddych, rekreáciu a kultúru," konštatuje hlavné mesto vo svojej žiadosti.



Staré Mesto na oplátku hľadalo možnosti, ako v rámci vyrovnania majetkovoprávnych vzťahov vyriešiť to, v čom má mestská časť "problém". Takýmto má byť Grassalkovichova, respektíve Prezidentská záhrada. "Prezidentská záhrada je dlhodobo v správe Starého Mesta, ale len starostlivosť o zeleň. Keďže hlavné mesto nám zverilo aj pozemky pod zeleňou, môžeme opravovať aj závlahu, investovať do ďalších súčastí," podotkla Aufrichtová, ktorá túto výmenu hodnotí ako adekvátnu.



Poštová ulica bola jednou z miestnych komunikácií tretej a štvrtej triedy, ktorá bola ako majetok mesta zverená protokolom do správy mestskej časti v júli 1992.