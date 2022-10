Postrelenú medvedicu pod Poľanou ani po troch dňoch nenašli

Detva 8. októbra (TASR) – Postrelenú medvedicu pod Poľanou sa nepodarilo nájsť ani po troch dňoch pátrania. TASR to v sobotu potvrdila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.



Pripomenula, že v detvianskej miestnej časti Skliarovo ju postrelil Zásahový tím pre medveďa hnedého. Cieľom bola eliminácia tohto jedinca. Tím zasahoval pod Poľanou v stredu (5. 10.) v podvečerných hodinách. "Postrelenej medvedici sa podarilo ujsť do lesa, kde ju hľadali," spomenula s tým, že oblasť budú aj naďalej monitorovať ochranári s poľovníkmi.



Štátna ochrana prírody vyzýva obyvateľov a turistov, aby boli pri pohybe v predmetnej lokalite opatrní a dbali na svoju bezpečnosť. "Problémová medvedica, ktorú sa zásahový tím rozhodol odstrániť, navštevovala blízke záhrady a ovocné sady so sezónnym ovocím. Zároveň spôsobovala škody aj na hospodárskych zvieratách a hydine," tvrdí hovorkyňa.



Toto konanie Zásahového tímu pre medveďa hnedého sa nepáči Jánovi Nôžkovi zo Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Detva. "Dostal som informáciu, že budú zasahovať na medvedicu, ktorá má tri mláďatá a spôsobuje na Poľane sedem mesiacov problémy," povedal s tým, že zviera sa pohybovalo v blízkosti obydlí a ľudia sa na to sťažovali. "Na medvedicu aj vystrelili, pravdepodobne ju však dobre netrafili, postrieľali ju a ušla," poznamenal. Podľa neho poľovník nesmie opustiť stopu, je povinný hľadať zviera, aby mu nespôsobil utrpenie. "Zvlášť pri veľkej šelme a v lokalite, kde sú rodinné domy," zdôraznil.