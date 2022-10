Detva 10. októbra (TASR) - Postrelenú medvedicu pod Poľanou sa stále nepodarilo nájsť a aktívne ju už hľadať ani nebudú. TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková s tým, že oblasť je však monitorovaná zásahovým tímom.



Pripomenula, že okrem neho sú zapojení aj pracovníci Chránenej krajinnej oblasti Poľana, ako aj miestni poľovníci. "Na mieste pre vyššiu bezpečnosť osadia fotopasce," zhrnula.



V detvianskej miestnej časti Skliarovo Zásahový tím pre medveďa hnedého v stredu (5. 10.) v podvečerných hodinách postrelil problémovú medvedicu, cieľom bola eliminácia tohto jedinca. Medvedici sa však podarilo ujsť do lesa, kde ju hľadali.



Toto konanie Zásahového tímu pre medveďa hnedého sa nepáči Jánovi Nôžkovi zo Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Podľa neho poľovník nesmie opustiť stopu, je povinný hľadať zviera, aby mu nespôsobil utrpenie. "Zvlášť pri veľkej šelme a v lokalite, kde sú rodinné domy," zdôraznil s tým, že po postrelení zvieraťa je dôležité profesionálne konanie v prvých hodinách. "Ak tím konal zmätočne, neuvážene a na vlastnú päsť, bolo aj piatkové (7. 10.) hľadanie po 37 hodinách od postrelenia s účasťou poľovníkov len povinnou jazdou," vyhlásil. Doplnil, že to bola snaha o nápravu absolútneho zlyhania.



Nôžka ďalej poznamenal, že po postrelení medvedice mali neodkladne kontaktovať hospodára poľovníckej organizácie Kaľamárka. "Požiadať ho mali o okamžitú pomoc pri zabezpečení špičkových kynológov a ich štvornohých pomocníkov," spresnil. Konštatoval tiež, že zároveň mali byť hneď informovaní občania prostredníctvom miestnych rozhlasov, aby ich upozornili na zvýšené nebezpečenstvo v dotknutej lokalite. "Nič z toho sa neudialo včas," dodal. ŠOP však tvrdí, že v niektorých okolitých obciach oznámili túto skutočnosť prostredníctvom obecného rozhlasu.