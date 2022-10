Banská Bystrica 24. októbra (TASR) – Postrelenú medvedicu pod Poľanou sa stále nepodarilo nájsť. TASR to v pondelok potvrdila hovorkyňa Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková s tým, že v súčasnosti nemajú o medvedici žiadne ďalšie informácie.



Pripomenula, že na predmetnú lokalitu sa zviera nevracia a jej pohyb nebol pozorovaný ani na fotopasciach v okolí. "Oblasť je naďalej monitorovaná Zásahovým tímom ŠOP SR," uviedla.



V detvianskej miestnej časti Skliarovo Zásahový tím pre medveďa hnedého začiatkom októbra v podvečerných hodinách postrelil problémovú medvedicu, cieľom bola eliminácia tohto jedinca. Medvedici sa však podarilo ujsť do lesa, kde ju hľadali.



Toto konanie Zásahového tímu pre medveďa hnedého sa nepáči Jánovi Nôžkovi zo Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Podľa neho poľovník nesmie opustiť stopu, je povinný hľadať zviera, aby mu nespôsobil utrpenie. "Zvlášť pri veľkej šelme a v lokalite, kde sú rodinné domy," zdôraznil s tým, že po postrelení zvieraťa je dôležité profesionálne konanie v prvých hodinách. "Ak tím konal zmätočne, neuvážene a na vlastnú päsť, bolo aj hľadanie po 37 hodinách od postrelenia s účasťou poľovníkov len povinnou jazdou," vyhlásil. Doplnil, že to bola snaha o nápravu absolútneho zlyhania.



Nôžka ďalej poznamenal, že po postrelení medvedice mali neodkladne kontaktovať hospodára poľovníckej organizácie Kalamárka. "Požiadať ho mali o okamžitú pomoc pri zabezpečení špičkových kynológov a ich štvornohých pomocníkov," ukončil.