Postup na Zlatú Priadku v Nitre si vybojovali divadelníci zo S. Tekova

Nitra 9. apríla (TASR) – Krajské osvetové stredisko v Nitre sa opäť stalo organizátorom 20. ročníka krajského kola súťaže detskej dramatickej tvorivosti Detský javiskový sen 2023. Stalo sa tak po šiestich rokoch, keď Detský javiskový sen putoval po Topoľčanoch a Leviciach. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti, informovala Silvia Bartáková z Krajského osvetového strediska v Nitre.



Súťaž je určená kolektívom a jednotlivcom vo veku od šesť do 15 rokov vrátane. Divadlá sa môžu prezentovať v rôznych druhoch divadelného umenia, ako sú činohra, bábkové divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické divadlo. Môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.



Detský javiskový sen je súčasťou 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka 2023. Vyhlasovateľom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Do celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutoční v Šali od 24. do 27. mája, postúpia najúspešnejší tvorcovia detských inscenácií zo všetkých krajov Slovenska.



V krajskom kole sa predstavili štyri detské divadelné súbory z Nitrianskeho kraja. Priamy postup na Zlatú Priadku si vybojoval Dramatický krúžok pri Základnej škole Štefana Senčíka zo Starého Tekova. Na druhom mieste získal návrh na postup DDS Ženy, ZUŠ J. Rosinského Nitra.



Súčasťou regionálneho kola boli aj rozborové semináre s odbornou porotou k odohraným inscenáciám pre vedúcich divadelných súborov a režisérov či diskusie pre deti k predstaveniam zamerané na proces tvorby. Vzdelávaciu časť tvoril divadelný workshop pre deti s lektorkami z Poľska a workshop pre dospelých Romeo a Júlia v grafickom románe, realizovaný v spolupráci s Divadelným ústavom.