Postup polície v prípade Rudolfa K. kritizuje i malacký Klub starostov

Bratislava 9. októbra (TASR) – Čo je motívom konania orgánov činných v trestnom konaní, ak je pre nich dostatočným dôvodom na začatie trestného stíhania oneskorenie vybavenia spisu, či dokonca rozhodnutie o nevyhovení žiadosti na realizáciu stavby, ktorá je v rozpore s územným plánom? V otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády, ministrovi vnútra, ministerke spravodlivosti i poverenému prezidentovi policajného zboru sa to pýtajú starostovia z okresu Malacky. Pridali sa tak ku svojim kolegom z bratislavských mestských častí, ktorí sa ohradili vôči spôsobu, z akých dôvodov a akým spôsobom bol zadržaný starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf K.



Klub starostov z okresu Malacky upozorňuje, že na riešenie namietaných prieťahov v administratívno-schvaľovacom procese existujú nástroje správneho konania a nemajú byť riešené inštitútmi trestného práva, navyše spôsobom, „ktorý v konečnom dôsledku znamená rozklad základov právneho štátu a znemožňuje výkon verejnej moci tam, kde sa táto má uplatňovať zákonným spôsobom“.



Starostovia poukazujú i na to, že povinnosťou polície je preveriť opodstatnenosť podnetu na trestné stíhanie. Dôvodom podľa nich nemôže byť "dosiaľ nezistené konanie starostu ako verejného činiteľa v stavebnom povoľovaní v dosiaľ nezistenom čase, dosiaľ nezisteným spôsobom, v rozpore s dosiaľ nezistenými predpismi s následkom dosiaľ nezistenej škody“. Pripomínajú taktiež, že ak aj existuje podozrenie z trestného činu, musí platiť prezumpcia neviny a procesný postup v demokratickom štáte, v ktorom je zvykom, že sa podozrivý najskôr predvolá na výsluch. "Nie je skutočným zneužitím právomoci verejného činiteľa práve to, ak polícia a jej zložky dnes odvedú bez dostatočného odôvodnenia primátora alebo starostu v putách a natáčajú video, ktoré je následne zverejnené?“ dodávajú starostovia, ktorí sa obávajú, že takéto prípady budú demotivovať občanov zastávať verejné funkcie v orgánoch miest a obcí a na týchto pozíciách brániť verejný záujem.



Bratislavská krajská kriminálna polícia 1. októbra zadržala starostu Nového Mesta Rudolfa K. a obvinila ho z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie sa má týkať troch developerských projektov na území mestskej časti. Podľa miestneho úradu nie sú v súlade s územným plánom hlavného mesta.



Zadržanie novomestského starostu vníma jeho právna zástupyňa Eva Miššíková ako nedôvodné, upozorňuje, že starosta sa v záležitosti, v ktorej je konanie vedené od roku 2018, zúčastňoval na úkonoch a výsluchoch a nebol žiadny náznak, že by sa na nich odmietol zúčastňovať. Voči uzneseniu o vznesení obvinenia podala so svojím klientom sťažnosť.