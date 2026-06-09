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Pošty v Revúcej a Rožňave mali problémy s hotovosťou
K dočasnému obmedzeniu pri výplate energopoukazov došlo v stredu 3. júna i v Banskej Bystrici, problémom bol taktiež nedostatok hotovosti.
Autor TASR
Revúca/Rožňava 9. júna (TASR) - Klienti na poštách v Revúcej a Rožňave zaznamenali v pondelok (8. 6.) problémy pri vyplácaní ich energopoukazov. Dôvodom bol nedostatok hotovosti na jednotlivých pobočkách. Podľa Slovenskej pošty (SP) išlo o krátkodobý výpadok a ihneď zabezpečila mimoriadny presun hotovosti z iných pobočiek.
K problémom s vyplácaním energopomoci došlo v pondelok na pošte v Revúcej a pobočke Pošta Rožňava 1. Pošta hovorí o krátkodobom nedostatku potrebnej skladby peňazí, ktorý mal byť spôsobený vysokou koncentráciou poštových energopoukazov s vysokými sumami.
„Slovenská pošta na tento zvýšený dopyt okamžite operatívne zareagovala a ihneď zabezpečila mimoriadny presun hotovosti z iných pobočiek. Situácia bola na oboch poštách vyriešená a energopoukazy sú plynule vyplácané ďalej,“ uviedla pre TASR hovorkyňa SP Eva Peterová.
K dočasnému obmedzeniu pri výplate energopoukazov došlo v stredu 3. júna i v Banskej Bystrici, problémom bol taktiež nedostatok hotovosti. „Slovenská pošta neeviduje systémový problém s nedostatkom hotovosti a dôrazne odmieta informácie, že by klienti museli čakať niekoľko dní na vyplatenie svojho energopoukazu,“ poznamenala Peterová s tým, že zvýšený nápor na hotovosť sa na pobočkách prirodzene objavuje v dňoch vyplácania sociálnych dávok, dôchodkov a aktuálne aj energopoukazov.
S generovaním a distribúciou ďalšej vlny energopoukazov začala SP na prelome mája a júna. Pošta poukážky doručuje občanom, ktorí majú na energopomoc nárok, do poštových schránok ako obyčajný list. Pripomína, že poukaz si je možné nechať vyplatiť na ktorejkoľvek pobočke pošty na Slovensku. Platnosť energopoukazu je 45 dní. Imobilní klienti a klienti so zdravotnými problémami nemusia ísť na pobočku osobne, energošek im vyplatí doručovateľ priamo doma. Stačí ho o to požiadať.
Pre možný zvýšený nápor, ktorý sa v súvislosti s vyplácaním energopoukazov môže objaviť, pošta odporúča navštíviť pobočky v dopoludňajších hodinách alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom. Klienti tiež môžu navštíviť menej vyťaženú pobočku v okolí alebo využiť na výplatu poukazu úvod mesiaca či posledný týždeň v mesiaci, keď býva návštevnosť pôšt nižšia. Na pobočkách s vyvolávacím systémom je tiež možné prostredníctvom mobilnej aplikácie sledovať počet práve čakajúcich klientov či vybrať si poradové číslo už cestou na poštu.
K problémom s vyplácaním energopomoci došlo v pondelok na pošte v Revúcej a pobočke Pošta Rožňava 1. Pošta hovorí o krátkodobom nedostatku potrebnej skladby peňazí, ktorý mal byť spôsobený vysokou koncentráciou poštových energopoukazov s vysokými sumami.
„Slovenská pošta na tento zvýšený dopyt okamžite operatívne zareagovala a ihneď zabezpečila mimoriadny presun hotovosti z iných pobočiek. Situácia bola na oboch poštách vyriešená a energopoukazy sú plynule vyplácané ďalej,“ uviedla pre TASR hovorkyňa SP Eva Peterová.
K dočasnému obmedzeniu pri výplate energopoukazov došlo v stredu 3. júna i v Banskej Bystrici, problémom bol taktiež nedostatok hotovosti. „Slovenská pošta neeviduje systémový problém s nedostatkom hotovosti a dôrazne odmieta informácie, že by klienti museli čakať niekoľko dní na vyplatenie svojho energopoukazu,“ poznamenala Peterová s tým, že zvýšený nápor na hotovosť sa na pobočkách prirodzene objavuje v dňoch vyplácania sociálnych dávok, dôchodkov a aktuálne aj energopoukazov.
S generovaním a distribúciou ďalšej vlny energopoukazov začala SP na prelome mája a júna. Pošta poukážky doručuje občanom, ktorí majú na energopomoc nárok, do poštových schránok ako obyčajný list. Pripomína, že poukaz si je možné nechať vyplatiť na ktorejkoľvek pobočke pošty na Slovensku. Platnosť energopoukazu je 45 dní. Imobilní klienti a klienti so zdravotnými problémami nemusia ísť na pobočku osobne, energošek im vyplatí doručovateľ priamo doma. Stačí ho o to požiadať.
Pre možný zvýšený nápor, ktorý sa v súvislosti s vyplácaním energopoukazov môže objaviť, pošta odporúča navštíviť pobočky v dopoludňajších hodinách alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom. Klienti tiež môžu navštíviť menej vyťaženú pobočku v okolí alebo využiť na výplatu poukazu úvod mesiaca či posledný týždeň v mesiaci, keď býva návštevnosť pôšt nižšia. Na pobočkách s vyvolávacím systémom je tiež možné prostredníctvom mobilnej aplikácie sledovať počet práve čakajúcich klientov či vybrať si poradové číslo už cestou na poštu.