Posudzovanie sociálnych služieb prešlo z Dolného Kubína na úrad práce
Autor TASR
Dolný Kubín 1. septembra (TASR) - Od pondelka sa zmenil spôsob, ako sa posudzuje odkázanosť na sociálne služby, peňažné príspevky a podporu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Po novom ich budú vybavovať výlučne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako TASR informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína, nový zákon spája sociálnu aj lekársku posudkovú činnosť do jedného procesu a centralizuje ju na úradoch práce pre tri oblasti - peňažné príspevky na kompenzáciu, sociálne služby a sociálne podniky.
„Pre našich obyvateľov to znamená, že ak budú potrebovať posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadosť o posudok si od 1.septembra už podajú priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Mesto im môže poradiť a usmerniť ich, ako majú postupovať, ale samotné posúdenie už robiť nemôže,“ uviedla vedúca odboru sociálnych vecí a rodiny Mestského úradu v Dolnom Kubíne Eva Palugová.
Integrovaný posudok bude potrebný na uplatnenie nárokov v oblasti sociálnych služieb podmienených odkázanosťou na pomoc inej osoby, pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj pri podpore účasti znevýhodnených osôb na trhu práce, najmä v sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. „Ide napríklad o opatrovateľskú službu, osobnú asistenciu, príspevok na kúpu pomôcky, úpravu bytu či motorového vozidla alebo o posúdenie zdravotného stavu vo vzťahu ku konkrétnej pracovnej činnosti,“ priblížil Buzna.
Podľa Palugovej je výhodou tejto zmeny, že pri jednom posudku sa určí nielen odkázanosť na sociálne služby, ale aj na príspevky na kompenzácie. „V praxi to bude znamenať, že ak klient splní podmienky, po posúdení si môže uplatniť nárok vo všetkých spomenutých oblastiach, čo doteraz nebolo možné. Účelom takto koncipovanej úpravy je zníženie záťaže posudzovaných osôb,“ doplnila Palugová.
O vydanie integrovaného posudku budú Dolnokubínčania od 1. septembra žiadať na Oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne.
