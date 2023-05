Posvätením prameňov symbolicky otvorili kúpeľnú sezónu v T. Tepliciach

Trenčianske Teplice 1. mája (TASR) – Posvätením kúpeľných prameňov a pestrým kultúrnym programom odštartovala v pondelok v Trenčianskych Tepliciach nová kúpeľná sezóna. TASR o tom informoval riaditeľ pre obchod a marketing Kúpeľov Trenčianske Teplice Andrej Puček.



"Otvorenie prameňov je len symbolické a k posväteniu prameňov sme pristúpili druhýkrát v rade. Pramene nie sú pred prvým májom zavreté, sú tu 365 dní v roku a sú k dispozícii všetkým návštevníkom, obyvateľom a pacientom, ktorí do kúpeľov prichádzajú," skonštatoval Puček.



Ako dodal, liečivé pramene v Trenčianskych Tepliciach majú vysoký obsah sírovodíka a to ich predurčuje na liečenie pohybového aparátu.



"Sme radi, že po dvoch rokoch pandémie sú kúpele stále tu a veríme, že sa dokážeme vrátiť do predcovidového obdobia a Trenčianske Teplice budú opäť také plné, ako bývali v minulosti," zdôraznil riaditeľ.







Podľa primátorky Trenčianskych Teplíc Zuzany Frajkovej Ďurmekovej tradícia otvárania prameňov v meste má niekoľko desaťročí. V posledných rokoch sa však pramene neposväcovali, tradíciu obnovili až v minulom roku.



"Patrí to ku koloritu kúpeľného mesta a mňa teší, že ľudia to prijali. Ak by to neprijali, nemalo by to zmysel robiť. Snažíme sa striedať žánre, aby sme postupne vyhoveli všetkým, a aby si v Trenčianskych Tepliciach našiel každý to svoje. Sú tu koncerty, letné kino v amfiteátri, prezentácia ľudových remesiel. Centrom je tradične Kúpeľné námestie," doplnila primátorka.



Ako dodala, samospráva sa snaží pripravovať programy pre obyvateľov mesta a kúpeľných hostí po celý rok. Od mája do konca septembra je to podľa nej každý víkend.