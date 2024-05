Potápači opäť čistili Veľký Draždiak, našli aj zhrdzavený trezor

Bratislava 25. mája (TASR) - Zhrdzavený trezor, päťmetrová kovová konštrukcia, stará videokamera či soška hinduistickej bohyne Durga, aj to vylovili potápači zo Spolku ochrancov vody Octopus počas pravidelného čistenia dna a brehov Veľkého Draždiaka v bratislavskej Petržalke. Nechýbali však ani tradičné betónové kvádre s trčiacimi železnými drôtmi, sklenené fľaše a plechovky či ďalší drobný odpad predstavujúci ohrozenie bezpečnosti plavcov.



"Môžeme skonštatovať, že Draždiak je pripravený na letnú sezónu," uviedol vedúci zásahu Tomáš Rácz zo spolku Octopus. Jazero a jeho okolie čistili potápači počas dvoch dní, do prác sa zapojilo viac ako desať členov organizácie. Zatiaľ čo ôsmi potápači s člnom postupne prehľadávali dno štrkoviska až do hĺbky päť metrov, zvyšok skupiny odstraňoval neporiadok z jeho brehov. Rozmernejší odpad dostali na breh vďaka vzduchovému vaku, kde ho umiestnili na jednu kopu. O jej sanáciu sa postarali zamestnanci petržalskej údržby. Samotnému čisteniu vodnej plochy predchádzala aj dohoda so Slovenským rybárskym zväzom.



"Na odpad okolo nás si pomaly, aj keď neradi zvykáme a snažíme sa ho postupne odstraňovať. Je však až alarmujúce, že končí aj v jazere, a to aj napriek tomu, že občania majú množstvo možností bezplatne sa odpadu zbaviť legálnou cestou," podotýka vedúca oddelenia životného prostredia a územného rozvoja miestneho úradu Miriam Kamhiyehová.



Mestská časť pripravuje počas letných mesiacov sériu podujatí pod názvom Leto na Draždiaku. Konať sa budú od 28. júna do 1. septembra, vždy od piatka do nedele.