Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
Potápači opäť vyčistia dno i brehy Veľkého Draždiaka v Petržalke

Veľký Draždiak, foto z archívu. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Potápači zo Spolku ochrancov vody Octopus budú opäť čistiť dno i brehy jazera Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke. Práce potrvajú od utorka do soboty (9. 5.). Informuje o tom mestská časť s tým, že jazero tak bude pripravené na tohtoročnú letnú sezónu.

„Upratovať sa bude postupne z oboch strán - od Antolskej aj Tematínskej ulice, najmä tam, kde v lete vstupujete do vody,“ približuje samospráva. Odstránia napríklad sklenené črepy, rybárske vlasce, háčiky či ďalší odpad, ktorý môže byť nebezpečný pre kúpajúcich sa.

Prvé dva dni budú venované prípravným prácam a prieskumu dna jazera, zvyšné dni v čase od 8.00 do 15.00 h čaká potápačov už samotné čistenie dna jazera. Do akcie sa okrem nich zapája aj mestská polícia a rybári.
