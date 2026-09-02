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Potoky v Detve vysychajú, v niektorých korytách však pribúdajú hrádze
Niektorí obyvatelia si podľa mesta pre vylepšenie čerpania vody vybudovali aj drobné hrádze.
Autor TASR
Detva 2. septembra (TASR) - Potoky vysychajú, v niektorých korytách vodných tokov v Detve však pribúdajú svojpomocné hrádze a aj natrvalo osadené čerpadlá. Kontrola odoberania vody z potokov doteraz nebola prioritou samosprávy, situácia sa však mení. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že je to pre ubúdajúce zrážky, klesajúcu hladinu podzemných vôd a aj častejšie sucho. „Mesto Detva upozorňovalo na dôsledky sucha pre vodné toky aj voľne žijúce živočíchy. Situácia sa však odvtedy nezlepšila,“ objasnil. Mesto reaguje na problém, že v drobnom miestnom potoku takmer nezostáva voda. A tá, ktorá pritečie, sa zachytáva v malých hrádzkach, ktoré si popri toku svojpomocne vybudovali niektorí obyvatelia.
Samospráva uvádza, že podľa zákona o vodách môže každý odoberať povrchovú vodu na vlastnú potrebu v rámci všeobecného užívania. A to naberaním jednoduchým spôsobom, ak tým nie sú obmedzení iní užívatelia ani život vo vodnom toku. „Odber vody pomocou čerpadla už touto jednoduchou formou nie je. Je to osobitné užívanie vôd, na ktoré je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy,“ vysvetľuje s tým, že bez tohto súhlasu je čerpanie vody z potoka zakázané.
Niektorí obyvatelia si podľa mesta pre vylepšenie čerpania vody vybudovali aj drobné hrádze. „Neuvedomujú si, že takýmto zadržiavaním vody v hornej časti potoka spôsobia, že nižšie po toku voda chýba rybám, drobným živočíchom aj ďalším obyvateľom, ktorí sa spoliehajú na prirodzený prietok,“ reaguje samospráva. Zdôrazňuje, že pri prívalových dažďoch môžu zas takéto svojpomocné zásahy zvýšiť riziko lokálnych záplav, keďže menia prirodzený odtok vody z územia.
Za majiteľmi natrvalo osadených čerpadiel môže prísť kontrola a udeliť pokutu. „Rozumnejšie je nepovolené zariadenie odstrániť už teraz, z vlastnej iniciatívy,“ zhrnulo mesto.
Spresnil, že je to pre ubúdajúce zrážky, klesajúcu hladinu podzemných vôd a aj častejšie sucho. „Mesto Detva upozorňovalo na dôsledky sucha pre vodné toky aj voľne žijúce živočíchy. Situácia sa však odvtedy nezlepšila,“ objasnil. Mesto reaguje na problém, že v drobnom miestnom potoku takmer nezostáva voda. A tá, ktorá pritečie, sa zachytáva v malých hrádzkach, ktoré si popri toku svojpomocne vybudovali niektorí obyvatelia.
Samospráva uvádza, že podľa zákona o vodách môže každý odoberať povrchovú vodu na vlastnú potrebu v rámci všeobecného užívania. A to naberaním jednoduchým spôsobom, ak tým nie sú obmedzení iní užívatelia ani život vo vodnom toku. „Odber vody pomocou čerpadla už touto jednoduchou formou nie je. Je to osobitné užívanie vôd, na ktoré je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy,“ vysvetľuje s tým, že bez tohto súhlasu je čerpanie vody z potoka zakázané.
Niektorí obyvatelia si podľa mesta pre vylepšenie čerpania vody vybudovali aj drobné hrádze. „Neuvedomujú si, že takýmto zadržiavaním vody v hornej časti potoka spôsobia, že nižšie po toku voda chýba rybám, drobným živočíchom aj ďalším obyvateľom, ktorí sa spoliehajú na prirodzený prietok,“ reaguje samospráva. Zdôrazňuje, že pri prívalových dažďoch môžu zas takéto svojpomocné zásahy zvýšiť riziko lokálnych záplav, keďže menia prirodzený odtok vody z územia.
Za majiteľmi natrvalo osadených čerpadiel môže prísť kontrola a udeliť pokutu. „Rozumnejšie je nepovolené zariadenie odstrániť už teraz, z vlastnej iniciatívy,“ zhrnulo mesto.