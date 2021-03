V obci Potônske Lúky zistili vo vode nadmerné pesticídy

Potônske Lúky 25. marca (TASR) – Obec Potônske Lúky má problém s dodávkou pitnej vody z obecného vodovodu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede zistil pri pravidelnom testovaní vôd prekročenie najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy a od pondelka (22.3.) zakázal jej používanie na pitie, varenie a na prípravu potravín. Podľa starostu Leonarda Flašku sa to dotklo zhruba 188 ľudí v domácnostiach, ktoré sú na vodovod napojené.



Prítomnosť látky desetylatrazin vo vode obecnej studne pripisuje starosta starým zásobám, ktoré tam boli zakopané ešte v rámci výkonu socialistického poľnohospodárstva. "Pred nejakým časom mali podobný problém v obciach v susedstve," povedal pre TASR.



V Potônskych Lúkach žije podľa jeho informácie 270 ľudí, väčšina z nich teraz potrebuje na konzumáciu balenú pitnú vodu a dodávky z cisterny. Potrebné zabezpečuje obec, významnou mierou pomáhajú občania a firmy z celého okresu. Starosta je veľmi vďačný za podporu, ktorú obec dostala, povedal, že mnohí občania doniesli balenú vodu, pridali sa hasiči, športovci. A že vznikla zbierka, vďaka ktorej by sa obci mohlo podariť zadovážiť filtračné zariadenie, potrebné do obecnej studne, ktorá vodovod zásobuje. "Od času, keď sa nám podarí zhromaždiť najmenej 40.000 eur, by to malo do vyriešenia problému trvať najmenej dva mesiace," povedal Flaška. Započítal do toho aj čas verejného obstarávania na dodávateľa, dodal, že už sa mu niekoľko firiem ohlásilo.