Potravinami pre Sumy zaplnili ľudia tri garáže úradu v B. Bystrici

Banská Bystrica 13. marca (TASR) – Zbierka pre ukrajinské mesto Sumy opäť spojila obyvateľov Banskej Bystrice a okolia, ktorí počas víkendu priniesli na mestský úrad trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Zaplnili nimi tri garáže v objekte magistrátu. Informoval o tom v nedeľu večer na sociálnej sieti banskobystrický primátor Ján Nosko.



Banská Bystrica má od roku 2016 s mestom Sumy podpísané memorandum o spolupráci. Sumská samospráva požiadala práve banskobystrickú radnicu o pomoc v podobe zabezpečenia chýbajúceho materiálu a občania ho mohli priniesť do vestibulu v sobotu (12. 3.) a v nedeľu od 10.00 do 17.00 hod.



"Spoločne ste vytvorili reťaz solidarity, ktorá drží pokope vďaka úsiliu každého z vás. Ďakujem každému, kto sa zapojil do zbierky na pomoc pre Sumy. V jeho obytných štvrtiach sú po vojenských útokoch zničené a poškodené domy a zranení ľudia. Oblasť má nedostatok potravín. Všetky, ktoré ste cez víkend doniesli, budú v najbližších dňoch odvezené do tohto regiónu," konštatoval Nosko.