Potravinári a remeselníci môžu získať regionálnu značku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Výzva je určená pre široké spektrum potravinárskych, remeselných aj prírodných nepožívateľných produktov.

Autor TASR
Košice 1. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) hľadá ďalšie Regionálne produkty Košického kraja a Tradičné výrobky Košického kraja. V uplynulých dňoch vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o ich udelenie. Výrobcovia z regiónov Abov, Gemer, Spiš a Zemplín môžu svoje žiadosti podávať do 23. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.

Ako uviedla, regionálna značka je pre výrobcov praktickým nástrojom podpory.

„Zvyšuje dôveryhodnosť a viditeľnosť produktov, potvrdzuje ich pôvod v Košickom kraji a vytvára priestor na spoločnú propagáciu, prezentáciu na podujatiach aj spoluprácu medzi výrobcami. Zároveň pomáha zviditeľňovať kvalitu, jedinečnosť a tradície každého zo štyroch regiónov,“ povedala Strojná.

Výzva je určená pre široké spektrum potravinárskych, remeselných aj prírodných nepožívateľných produktov. Uchádzať sa môžu fyzické aj právnické osoby staršie ako 18 rokov - výrobcovia, poľnohospodári, potravinári, remeselníci a ľudovoumeleckí tvorcovia s trvalým pobytom, so sídlom alebo s prevádzkou v Košickom kraji.

„Dlhodobú podporu a rozvoj tradičnej remeselnej výroby v Košickom kraji garantuje Remeselnícky inkubátor RINK už od roku 2019. Význam regionálneho značenia potvrdzujú aj doterajšie výsledky. Doposiaľ bolo udelených 89 certifikátov Regionálny produkt Košického kraja a 34 certifikátov Tradičný výrobok Košického kraja pre regióny Abov, Gemer, Spiš a Zemplín,“ doplnila Strojná.
