Potravinový inkubátor schválili ako prevádzku na výrobu potravín

Nitra 24. apríla (TASR) - Potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre bol schválený ako prevádzka na výrobu potravín. Rozhodnutie vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.



Prvý Potravinový inkubátor na Slovensku bude slúžiť nielen na výrobu potravín, ale aj ako vývojové a školiace pracovisko pre študentov, mladých začínajúcich podnikateľov a startup, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Inkubátor vznikol v rámci projektu Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny. Celkové náklady na jeho vybudovanie boli vyčíslené na 10.413.651 eur. Spolufinancovaný bol zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška dotácie predstavovala 9.813.468 eur. Projekt finančne podporil nielen rozsiahlu rekonštrukciu budovy, v ktorej potravinový inkubátor sídli, ale aj nákup základnej infraštruktúry.



Počas realizácie projektu boli vyvinuté pilotné receptúry produktov, ktoré boli výsledkom vedecko-výskumných činností. Riešitelia pripravili pilotnú radu produktov, no receptúry bolo potrebné optimalizovať a podrobne pripraviť pre účely žiadosti o schválenie prevádzky, skonštatovala Chosraviová.



Prevádzka je rozdelená do troch vývojových centier, ktorými sú technologická prípravovňa výrobkov, centrum vývoja cereálnych produktov a centrum vývoja nápojov. Pre každé centrum je navrhnutá rada produktov, ktoré sa v nej budú vyrábať.



Proces schválenia prevádzky je podľa hovorkyne len prvým krokom k úspešnému nastaveniu procesu výroby, vývoja a distribúcie vlastných univerzitných produktov do radov zamestnancov a študentov. Inkubátor bude vyrábať inovatívne vegánske a vegetariánske produkty a zároveň poskytne priestor pre realizovanie praxe študentov potravinárskych programov.



Potravinový inkubátor by mal reagovať na požiadavky praxe, sieťovanie a spoluprácu s potravinárskymi firmami nielen doma, ale aj v zahraničí.