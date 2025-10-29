< sekcia Regióny
Potravinový inkubátor SPU sprístupnil svoje produkty verejnosti
Hlavným cieľom novej platformy je podpora prenosu výsledkov výskumu do praxe a zviditeľnenie potravinových inovácií, ktoré vznikajú v spolupráci odborníkov, študentov a partnerov univerzity.
Autor TASR
Nitra 29. októbra (TASR) - Potravinový inkubátor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre spustil vlastný e-shop. Prostredníctvom neho univerzita sprístupňuje verejnosti produkty vznikajúce v rámci výskumných, inovačných a študentských aktivít, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.
Hlavným cieľom novej platformy je podpora prenosu výsledkov výskumu do praxe a zviditeľnenie potravinových inovácií, ktoré vznikajú v spolupráci odborníkov, študentov a partnerov univerzity. V ponuke e-shopu sa nachádzajú originálne potraviny s pridanou výživovou hodnotou, vyvinuté s dôrazom na udržateľnosť, lokálny pôvod surovín a moderné výživové trendy.
Aktuálne sú v ponuke zeleninové čipsy (mrkvové, cviklové, petržlenové) a päť druhov zmesí bylinkových čajov so zdraviu prospešnými účinkami. Postupne pribudnú ďalšie vyvíjané produkty, ako napríklad jablkovo-kokosové snacky, kaše či zeleninové nátierky.
Prostredníctvom e-shopu univerzita posilňuje prepojenie medzi výskumom, vzdelávaním a praxou a otvára nové možnosti pre mladých inovátorov. „Aj týmto spôsobom chceme priblížiť výsledky výskumu verejnosti a ukázať, že vývoj inovatívnych potravín má svoje miesto priamo na univerzitnej pôde,“ povedala Adriana Kolesárová, riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.
Potravinový inkubátor SPU je prvým potravinovým inkubátorom na Slovensku. Je súčasťou dlhodobej stratégie univerzity v oblasti inovácií, transferu technológií a podpory mladých podnikateľov v potravinárstve. Prevádzka je rozdelená do troch vývojových centier, ktorými sú technologická prípravovňa výrobkov, centrum vývoja cereálnych produktov a centrum vývoja nápojov.
Hlavným cieľom novej platformy je podpora prenosu výsledkov výskumu do praxe a zviditeľnenie potravinových inovácií, ktoré vznikajú v spolupráci odborníkov, študentov a partnerov univerzity. V ponuke e-shopu sa nachádzajú originálne potraviny s pridanou výživovou hodnotou, vyvinuté s dôrazom na udržateľnosť, lokálny pôvod surovín a moderné výživové trendy.
Aktuálne sú v ponuke zeleninové čipsy (mrkvové, cviklové, petržlenové) a päť druhov zmesí bylinkových čajov so zdraviu prospešnými účinkami. Postupne pribudnú ďalšie vyvíjané produkty, ako napríklad jablkovo-kokosové snacky, kaše či zeleninové nátierky.
Prostredníctvom e-shopu univerzita posilňuje prepojenie medzi výskumom, vzdelávaním a praxou a otvára nové možnosti pre mladých inovátorov. „Aj týmto spôsobom chceme priblížiť výsledky výskumu verejnosti a ukázať, že vývoj inovatívnych potravín má svoje miesto priamo na univerzitnej pôde,“ povedala Adriana Kolesárová, riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre.
Potravinový inkubátor SPU je prvým potravinovým inkubátorom na Slovensku. Je súčasťou dlhodobej stratégie univerzity v oblasti inovácií, transferu technológií a podpory mladých podnikateľov v potravinárstve. Prevádzka je rozdelená do troch vývojových centier, ktorými sú technologická prípravovňa výrobkov, centrum vývoja cereálnych produktov a centrum vývoja nápojov.