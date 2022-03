Potraviny do banskobystrických krajských škôl dodávajú lokálni farmári

Banská Bystrica 15. marca (TASR) – Potraviny do škôl a zariadení Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) začínajú dodávať lokálni farmári. Na utorkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici to povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Vedenie kraja chce týmto krokom dostať do jedálnička žiakov stredných škôl a klientov zariadení sociálnych služieb čerstvé lokálne potraviny. Od producentov budú nakupovať ovocie a zeleninu, zemiaky, mliečne výrobky, bravčové a hovädzie mäso, mäsové výrobky, hydinu a vajcia. Kraj oslovil verejnou výzvou farmárov, aby sa prihlásili a stali sa dodávateľmi potravín pre jej zariadenia. Na výzvu, ktorá je stále otvorená, zareagovalo v prvej fáze 53 záujemcov, z čoho vzišlo deväť registrovaných sociálnych podnikov a dve chránené dielne.



Potraviny od lokálnych producentov plánuje kraj dodávať do 48 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Predpokladaný objem dodávok je 4440 ton potravín počas celého roka. Predpokladaná hodnota zákaziek pre farmárov je vyše 3.500.000 eur. Prvá vlna zmlúv s farmármi a poľnohospodármi je uzavretá do júna tohto roka. Podľa Ondreja Luntera má kraj v súčasnosti vysúťažené potraviny za približne 300.000 eur. Ďalšie kolo obstarávaní chce spustiť BBSK v júni, budú to zmluvy do konca decembra tohto roka.



Okrem podpory farmárov a dodávky čerstvých lokálnych potravín do kuchýň a jedální išlo v projekte aj o podporu zamestnanosti znevýhodnených ľudí.



Farmári sa môžu aj priebežne hlásiť so svojím záujmom prostredníctvom formulára zverejneného na www.bbsk.sk/vyzva