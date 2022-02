Potrebujeme skrátiť čakacie doby na zákroky v nemocniciach

Dolný Kubín 12. februára (TASR) – Novou náročnou úlohou zdravotníkov bude skrátiť pacientom čakacie doby na zákroky. Tie počas dvoch rokov pandémie ochorenia COVID-19 narástli. Upozornil na to riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou Jozef Mintál pri príležitosti sobotňajšieho odovzdávania ocenení zdravotníkom v Dolnom Kubíne. Zdôraznil, že treba vrátiť ľuďom kvalitu života, akú potrebujú.



"Pre ochorenie COVID-19 máme veľmi veľa pacientov, ktorí majú iné závažné zdravotné problémy a ich termíny sú niekoľkokrát odsúvané," povedal Mintál. Podotkol, že celá spoločnosť je z pandémie už unavená a chce si vydýchnuť. "Verím, že sa naučíme s týmto vírusom žiť v normálnom režime, ktorý nebude traumatizovať a deliť spoločnosť. Že to bude choroba, ktorú budeme vedieť zvládať," doplnil.



Zdravotníkov dolnokubínskej nemocnice ocenili pri príležitosti 156. výročia narodenia Ladislava Nádaši Jégého, po ktorom je nemocnica pomenovaná. Podporu im vyjadril aj premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý ubezpečil, že zdravotníctvo je pre vládu prioritou. "Dokazujeme to aj tým, že sme v pláne obnovy naplánovali enormné peňažné prostriedky. Vidíme však aj ďalšie problémy, ktoré je potrebné riešiť," skonštatoval. Spomenul napríklad otázku zvýšenia počtu zdravotníkov a ich ohodnotenie.



Dolnokubínsky primátor Ján Prílepok zdôraznil, že nemocnica má v meste i regióne nezastupiteľné miesto. Dokazuje to podľa neho aj hodnotenie INEKO, ktoré dolnokubínsku nemocnicu zaradilo na prvé miesto v rebríčku všeobecných nemocníc v rámci Žilinského kraja.