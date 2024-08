Potrubie na Karadžičovej opravili, začne sa s opravou vozovky

Bratislava 5. augusta (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) už opravila poškodené vodovodné potrubie, ktoré cez víkend zatopilo Karadžičovu ulicu, v týchto dňoch by sa malo začať s opravou poškodenej vozovky. Práce by mali trvať niekoľko dní. Naďalej preto treba počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Pre TASR to uviedol vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.



"Oprava poškodeného vodovodného potrubia bola ukončená a bola prostredníctvom neho už spustená aj dodávka vody. Momentálne je v riešení ešte oprava kábla a následne sa pristúpi k oprave vozovky," priblížil Stračiak s tým, že obnovu vozovky a úpravu zelene konzultujú s magistrátom.



Náročnejšia je podľa vodárenskej spoločnosti oprava v smere von z centra mesta, kde budú opravovať oba jazdné pruhy. Doprava je v tomto smere cez Karadžičovu ulicu preto uzavretá. V smere do centra sa obmedzenia týkajú jedného jazdného pruhu v krátkom úseku.



"Oprava vozovky potrvá niekoľko dní a v tejto chvíli je zložité odhadnúť presnú dobu trvania," poznamenal Stračiak. Vodičov v tomto úseku prosia o opatrnosť i dôsledné sledovanie dopravného značenia, ktoré sa bude prispôsobovať momentálnej situácii. Podľa BVS bude premávka v najkratšom možnom čase obnovená.



V niektorých úsekoch Karadžičovej ulice je v súčasnosti dočasne obmedzená doprava. Na krátkom úseku medzi Poľskou a Justičnou ulicou v smere do centra je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu.



V smere z centra na Trnavské mýto v úseku od Poľnej po Justičnú ulicu slúži cesta len na vjazd do okolitých objektov. BVS žiada vodičov, aby pre prejazd odbočili na Poľnú ulicu a použili obchádzku okolitými ulicami. Doprava medzi Justičnou a Bazovou ulicou v smere na Trnavské mýto je uzavretá.



"Určiť dôvod takejto poruchy je veľmi komplikované, ale mohlo ísť pravdepodobne o únavu materiálu," doplnil Stračiak.