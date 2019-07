Potulky malým Rímom povedú do kláštora, nemocnice i opatrovne

Potulky malým Rímom pripravuje radnica už niekoľko rokov a tešia sa neutíchajúcemu záujmu obyvateľov mesta a nielen ich.

Trnava 20. júla (TASR) – Potulky malým Rímom, obľúbená a už tradičná vlastivedná prechádzka Trnavou má na nedeľu (21. 7.) pripravenú tému V chládku kláštorných múrov. So sprievodcom Ferdinandom Makom si záujemcovia o históriu pozrú niektoré kaplnky, inokedy ukryté pred zrakom verejnosti v kláštorných komplexoch na území mesta.



O týždeň, 28. júla, odhalí Poklady trnavského archívu jeho riaditeľka Júlia Ragačová. Príbeh budov trnavskej nemocnice priblíži 4. augusta Trnavčanom architekt Miroslav Beňák. Bude rozprávať o objektoch, postavených od založenia ústavu v roku 1824 až doteraz. O činnosti a významných osobnostiach evanjelickej obce v Trnave poinformuje 11. augusta Simona Jurčová. Spolu s účastníkmi potulky nahliadnu aj do jedného z bytov na tzv. evanjelickom dome. Židovstvom a pamiatkami na židovskú komunitu sa bude 18. augusta zaoberať sprievodkyňa Emília Valachovičová a na poslednej potulke Slavomír Dzvoník 25. augusta predstaví Detskú opatrovňu a jej zakladateľku Teréziu Brunšvikovú.



Potulky malým Rímom pripravuje radnica už niekoľko rokov a tešia sa neutíchajúcemu záujmu obyvateľov mesta a nielen ich. Umožnili nazrieť do inak nedostupných priestorov, alebo upozorniť na detaily a súvislosti, ktoré zostávajú často nepovšimnuté. "Na každý rok hľadáme témy, ktoré by vtiahli ľudí nielen do histórie, ale aj poznania kontextu, z ktorého toto mesto vznikalo, na ktorom rástlo a vďaka ktorému mu možno lepšie porozumieť," povedal pre TASR hovorca trnavskej radnice Pavol Tomašovič.