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Potvrdili správnosť pri tendri na sanáciu gudrónových jám v Predajnej
ÚVO podľa envirorezortu skonštatoval, že podmienky tendra sú nastavené správne, zodpovedne a napĺňajú zákonné požiadavky.
Autor TASR
Predajná 17. júla (TASR) - Podmienky medzinárodného tendra na likvidáciu gudrónových jám v Predajnej v okrese Brezno sú podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) nastavené v súlade s platnou legislatívou. Správnosť postupu pri verejnom obstarávaní mal podľa envirorezortu potvrdiť Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie MŽP.
ÚVO podľa envirorezortu skonštatoval, že podmienky tendra sú nastavené správne, zodpovedne a napĺňajú zákonné požiadavky. Úrad mal tiež v plnom rozsahu zamietnuť námietky jedného záujemcu.
„Podmienky tendra sú nastavené podľa zákona a naším cieľom je, aby sa ho zúčastnili najväčšie firmy na trhu, ktoré majú skúsenosti, referencie a kde je záruka, že odstraňovanie environmentálnych záťaží neskončí ako výstavba tunela Višňové,“ uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Envirorezort tvrdí, že správne formuloval podmienku preukázania splnenia podmienky účasti realizáciou jednej zákazky v minimálnej hodnote 15 miliónov eur bez DPH. Tá podľa ministerstva nie je obmedzením hospodárskej súťaže, ale má preveriť schopnosť záujemcu samostatne úspešne realizovať projekt porovnateľného rozsahu a náročnosti.
„ÚVO zároveň dal za pravdu envirorezortu, že účelom podmienok účasti nie je zabezpečiť účasť všetkých, respektíve čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ale vyselektovať tie hospodárske subjekty, ktoré disponujú reálnou technickou spôsobilosťou alebo odbornou spôsobilosťou potrebnou na riadne plnenie konkrétneho predmetu zákazky,“ skonštatovalo MŽP.
Verejné obstarávanie na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno vyhlásilo MŽP koncom mája, možnosť prihlásiť sa do súťaže je otvorená do 3. augusta. Odhadované náklady projektu predstavujú vyše 54 miliónov eur, projekt bude financovaný predovšetkým z európskych zdrojov.
Podmienky verejného obstarávania na sanáciu environmentálnej záťaže na Horehroní ešte začiatkom júna kritizovala asociácia Envisan združujúca sanačné spoločnosti, tender podľa nej pôsobí účelovo a odborne nevyvážene. Kritériá medzinárodnej súťaže v ostatnom období kritizovala i poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS), podľa ktorej stanovené podmienky nepreukazujú reálnu skúsenosť záujemcov s podobnými sanáciami a pôsobia diskriminačne voči slovenským uchádzačom.
Gudrónové jamy v Predajnej vznikli uskladnením toxických látok z výroby v Petrocheme Dubová v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Zodpovednosť za odstránenie envirozáťaže prevzalo MŽP v roku 2016 na základe rozhodnutia vlády SR. Súťaž na sanáciu skládok vyhlásil envirorezort už v roku 2018. Tender bol zrušený v roku 2021, dôvodom malo byť diskriminačné nastavenie podmienok súťaže.
Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká. MŽP a vodohospodári tu od marca do apríla odčerpali a odviezli takmer 400.000 litrov odpadových vôd.
ÚVO podľa envirorezortu skonštatoval, že podmienky tendra sú nastavené správne, zodpovedne a napĺňajú zákonné požiadavky. Úrad mal tiež v plnom rozsahu zamietnuť námietky jedného záujemcu.
„Podmienky tendra sú nastavené podľa zákona a naším cieľom je, aby sa ho zúčastnili najväčšie firmy na trhu, ktoré majú skúsenosti, referencie a kde je záruka, že odstraňovanie environmentálnych záťaží neskončí ako výstavba tunela Višňové,“ uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Envirorezort tvrdí, že správne formuloval podmienku preukázania splnenia podmienky účasti realizáciou jednej zákazky v minimálnej hodnote 15 miliónov eur bez DPH. Tá podľa ministerstva nie je obmedzením hospodárskej súťaže, ale má preveriť schopnosť záujemcu samostatne úspešne realizovať projekt porovnateľného rozsahu a náročnosti.
„ÚVO zároveň dal za pravdu envirorezortu, že účelom podmienok účasti nie je zabezpečiť účasť všetkých, respektíve čo najväčšieho počtu hospodárskych subjektov, ale vyselektovať tie hospodárske subjekty, ktoré disponujú reálnou technickou spôsobilosťou alebo odbornou spôsobilosťou potrebnou na riadne plnenie konkrétneho predmetu zákazky,“ skonštatovalo MŽP.
Verejné obstarávanie na likvidáciu gudrónových jám pri obci Predajná v okrese Brezno vyhlásilo MŽP koncom mája, možnosť prihlásiť sa do súťaže je otvorená do 3. augusta. Odhadované náklady projektu predstavujú vyše 54 miliónov eur, projekt bude financovaný predovšetkým z európskych zdrojov.
Podmienky verejného obstarávania na sanáciu environmentálnej záťaže na Horehroní ešte začiatkom júna kritizovala asociácia Envisan združujúca sanačné spoločnosti, tender podľa nej pôsobí účelovo a odborne nevyvážene. Kritériá medzinárodnej súťaže v ostatnom období kritizovala i poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS), podľa ktorej stanovené podmienky nepreukazujú reálnu skúsenosť záujemcov s podobnými sanáciami a pôsobia diskriminačne voči slovenským uchádzačom.
Gudrónové jamy v Predajnej vznikli uskladnením toxických látok z výroby v Petrocheme Dubová v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Zodpovednosť za odstránenie envirozáťaže prevzalo MŽP v roku 2016 na základe rozhodnutia vlády SR. Súťaž na sanáciu skládok vyhlásil envirorezort už v roku 2018. Tender bol zrušený v roku 2021, dôvodom malo byť diskriminačné nastavenie podmienok súťaže.
Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká. MŽP a vodohospodári tu od marca do apríla odčerpali a odviezli takmer 400.000 litrov odpadových vôd.