Potvrdilo sa, čo sa dlhodobo hovorilo, reaguje mesto na I. Kmotríka

Hlavné mesto ako väčšinový akcionár BVS očakáva, že bratislavské vodárne budú rokovať s novým predstavenstvom Infra Services o zmenách.

Bratislava 21. mája (TASR) – Aktuálne zmeny v spoločnosti Infra Services, ktorá je dcérskou firmou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), istým spôsobom zoficiálnili to, čo sa dlhodobo verejne hovorilo. Pre TASR to uviedlo hlavné mesto, ktoré je väčšinovým akcionárom BVS. Reagovalo tak na kroky podnikateľa Ivana Kmotríka, ktorý prostredníctvom svojej firmy Grafobal Group development nadobudol v pondelok (20. 5.) 49-percentný podiel akcií v spoločnosti Infra Services.



"To, že prišlo k prevodu akcií z Hedinu na Grafobal tesne pred ďalším pojednávaním žilinského okresného súdu o skutočnom užívateľovi výhod v spoločnosti Infra Services, asi netreba ani zvlášť komentovať. Je možné, že Grafobal ako nový akcionár spoločnosti Infra Services vymení členov Hedinu v predstavenstve spoločnosti Infra Services. Nových členov do predstavenstva Infra Services bude nominovať aj BVS," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto ako väčšinový akcionár BVS očakáva, že bratislavské vodárne budú rokovať s novým predstavenstvom Infra Services o zmenách a doplnkoch Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb - SLA, ktorú v súčasnosti považuje bratislavský magistrát za ekonomicky nevýhodnú pre BVS.



Predseda Dozornej rady BVS, starosta bratislavskej Vrakune a mestský poslanec Martin Kuruc uviedol, že zmeny v Infra Services sú pre neho "čerstvou informáciou", a preto sa mu momentálne ťažko vyhodnocuje, aký to bude mať vplyv na ďalší chod Infra Services alebo BVS. "My ako novozvolená dozorná rada sme si dali predložiť všetky faktúry BVS a aj zmluvu s Infra Services. Na najbližšej dozornej rade, ktorá bude v júni, sa budeme snažiť rozanalyzovať, aké sú ďalšie možnosti. Bol by som rád, keby sa nám podarilo Infra Services dostať do 100-percentného vlastníctva BVS," povedal pre TASR Kuruc.



Kmotríkova spoločnosť Grafobal Group development sa dohodla na kúpe akcií so spoločnosťou Hedin (kde je vedený ako akcionár Peter Ďurček, pozn. TASR) dňa 20. mája. Hodnotu transakcie nechce ani jedna strana zverejniť. Dôvodom akvizície je podľa spoločnosti Grafobal Group development zlepšenia služieb pre bratislavské vodárne a ďalších klientov Infra Services.



"Súčasný stav kanalizácie a vodovodov v Bratislave a jej okolí nie je vyhovujúci, pretože investície do ich modernizácie a rozširovanie boli mizivé. Veď každý z nás vie o haváriách spôsobených starými potrubiami, ktoré je treba nutne vymeniť a rozšíriť. Zároveň ponúkame vysoko odborný manažment so skúsenosťami v oblasti infraštruktúry," povedal predseda predstavenstva a majiteľ skupiny Grafobal Group Kmotrík. Ako tvrdí, nikdy sa netajil svojím záujmom investovať do "bratislavskej vody", ale do tohto momentu neboli tieto akcie na predaj. Rokovania, ktoré vyústili do vzájomnej dohody, trvali podľa neho niekoľko týždňov.



Grafobal Group development deklaruje pripravenosť rokovať s vedením hlavného mesta a vedením BVS o vzájomných obchodných vzťahoch. TASR oslovila aj BVS, na otázky však zatiaľ nereagovala.