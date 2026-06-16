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Pouličné lampy v Martine majú svoje číslo a presné GPS súradnice
Presná lokalizácia zohráva kľúčovú úlohu najmä v situáciách, keď ide o každú sekundu - napríklad pri náhlom kolapse, úraze, alebo strate orientácie, poznamenal riaditeľ OS ZZS Gaston Ivanov.
Autor TASR
Bratislava/Martin 16. júna (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR rozšírilo databázu lokalizačných bodov. Pouličné lampy v Martine majú svoje jedinečné číslo a presné GPS súradnice, vďaka čomu dokáže operátor linky tiesňového volania 155 lokalizovať človeka v núdzi a vyslať záchrannú zdravotnú službu. TASR o tom informovala hovorkyňa OS ZZS Petra Klimešová.
Martin je po Bratislave, Senci a Žiline štvrtým slovenským mestom, kde tento systém funguje. „Presná lokalizácia zohráva kľúčovú úlohu najmä v situáciách, keď ide o každú sekundu - napríklad pri náhlom kolapse, úraze, alebo strate orientácie,“ poznamenal riaditeľ OS ZZS Gaston Ivanov. Podľa jeho slov stačí, aby volajúci nadiktoval operátorovi číslo lampy.
Vedúci operátor Krajského operačného strediska ZZS v Žiline Ján Žiak upresnil, že každý stĺp verejného osvetlenia má svoje jedinečné číslo a QR kód. „Pre potreby lokalizácie je pre operátora tiesňovej linky 155 dôležité práve číslo stĺpa, ktoré si vie vyhľadať v našich mapových podkladoch. Po vyhľadaní sa zobrazí názov stĺpa, jeho popis a GPS súradnice. Táto funkcionalita slúži ako ďalšia pomôcka pri lokalizácii volajúcich, najmä v prípadoch, keď nie je dostupná lokalizácia prostredníctvom mobilného telefónu,“ vysvetlil Žiak.
V Bratislave bolo do systému koncom decembra 2024 zapojených viac ako 46.500 takýchto lokalizačných bodov. Od vlaňajšieho marca sa systém rozšíril aj do Senca, kde pribudlo vyše 2800 lámp označených žltou farbou. V Žiline je označených takmer 8800 lámp a v Martine získalo jedinečné číslo a GPS lokalizáciu 6140 stĺpov verejného osvetlenia.
Martin je po Bratislave, Senci a Žiline štvrtým slovenským mestom, kde tento systém funguje. „Presná lokalizácia zohráva kľúčovú úlohu najmä v situáciách, keď ide o každú sekundu - napríklad pri náhlom kolapse, úraze, alebo strate orientácie,“ poznamenal riaditeľ OS ZZS Gaston Ivanov. Podľa jeho slov stačí, aby volajúci nadiktoval operátorovi číslo lampy.
Vedúci operátor Krajského operačného strediska ZZS v Žiline Ján Žiak upresnil, že každý stĺp verejného osvetlenia má svoje jedinečné číslo a QR kód. „Pre potreby lokalizácie je pre operátora tiesňovej linky 155 dôležité práve číslo stĺpa, ktoré si vie vyhľadať v našich mapových podkladoch. Po vyhľadaní sa zobrazí názov stĺpa, jeho popis a GPS súradnice. Táto funkcionalita slúži ako ďalšia pomôcka pri lokalizácii volajúcich, najmä v prípadoch, keď nie je dostupná lokalizácia prostredníctvom mobilného telefónu,“ vysvetlil Žiak.
V Bratislave bolo do systému koncom decembra 2024 zapojených viac ako 46.500 takýchto lokalizačných bodov. Od vlaňajšieho marca sa systém rozšíril aj do Senca, kde pribudlo vyše 2800 lámp označených žltou farbou. V Žiline je označených takmer 8800 lámp a v Martine získalo jedinečné číslo a GPS lokalizáciu 6140 stĺpov verejného osvetlenia.