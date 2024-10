POUŽIL MAČETU: Muž sa vyhrážal svojej družke zabitím

Nitrianske Pravno 2. októbra (TASR) - Polícia obvinila 69-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Svojej družke sa vyhrážal zabitím, použil pri tom i mačetu. Trenčianska krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.



"Muž sa najskôr svojej družke vyhrážal zabitím. Neskôr zvesil zo steny mačetu, ktorou sa na svoju priateľku začal zaháňať. Poškodenú ňou zasiahol do chrbta a jedenkrát do predlaktia pravej ruky," uviedli policajti.



Poškodenej žene sa spolu s jej synom podarilo odísť do druhej časti domu, kde sa zatvorili a zavolali políciu. Policajná hliadka muža obmedzila na osobnej slobode.



"Poverený príslušník Policajného zboru podá podnet na väzobné trestné stíhanie obvineného. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd," dodala polícia.