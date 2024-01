Použité vianočné stromčeky budú v Žiline zbierať do 5. februára

Žilina 4. januára (TASR) - Zber vianočných stromčekov zo sídlisk a spred rodinných domov v Žiline zabezpečujú do pondelka 5. februára. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou mestského úradu Katarína Gazdíková.



Dodala, že použitý vianočný stromček je potrebné zbaviť všetkých ozdôb a vyložiť na spoločné stanoviská zberných nádob na komunálny a triedený odpad. Odtiaľ ich odvezú pracovníci zberovej spoločnosti.



Mesto žiada obyvateľov, aby stromčeky nevyhadzovali do odpadkových nádob, nekládli ich na chodník ani pred odpadkové nádoby, aby sa tak nesťažil prístup ku kontajnerom. "Obyvatelia môžu tiež priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať do zberných dvorov na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci," uviedla Gazdíková.



Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní v čase od 10.00 h do 18.00 h a v sobotu od 8.00 h do 12.00 h.