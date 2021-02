Používanie pyrotechniky v Prievidzi celoročne neobmedzia

Prievidza 22. februára (TASR) - Pyrotechniku budú môcť obyvatelia na území Prievidze využívať tak ako doposiaľ. S návrhom na jej celoročný zákaz prišiel mestský poslanec Branislav Gigac, jeho iniciatívu však na pondelňajšom rokovaní nepodporilo dostatočné množstvo kolegov.



Ambíciou poslanca bolo prostredníctvom doplnku k príslušnej miestnej norme celoročne obmedziť používanie pyrotechniky kategórií F2, F3, P1 a T1 s výnimkou "detskej" pyrotechniky a ohňostroja, na ktorý je potrebný súhlas banského úradu. Návrh spracoval v spolupráci s právnou kanceláriou mesta. "Už samotná klasifikácia týchto pyrotechnických výrobkov hovorí, že ich používanie predstavuje nízke, veľké a vysoké nebezpečenstvo. To ohrozuje a poškodzuje zdravie ľudí a zvierat, znečisťuje životné prostredie a verejné priestory, môže spôsobiť požiare a má vplyv aj na výchovu detí," argumentoval Gigac v návrhu.



Platné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o používaní pyrotechnických výrobkov, ktoré vymedzuje čas a miesta na používanie pyrotechniky, je podľa neho nedostačujúce, pyrotechniku odpaľujú ľudia aj na zakázaných miestach a obyvatelia so súčasným stavom nie sú spokojní.



"Prijatie celoročného zákazu pyrotechniky by bolo len v deklaratívnej rovine, nie je totiž možné, aby jeho prípadné porušenie mestskí policajti všade kontrolovali," podotkol poslanec Michal Dobiaš. Obdobne sa vyjadril i viceprimátor Ľuboš Jelačič, podľa ktorého by riešením bol zákaz predaja pyrotechniky, čo je pod gesciou parlamentu. Gigac si uvedomuje náročnosť vymožiteľnosti VZN i to, že obyvatelia ho nemusia hneď akceptovať. "Je to postupný krok a aj pri aplikácii obdobného VZN v meste Bratislava je dnes jasné, že zabralo a jeho porušovanie je na ústupe," dodal.