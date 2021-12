Používanie pyrotechniky zvieratám škodí, varuje Sloboda zvierat

Bratislava 27. decembra (TASR) - Používanie zábavnej pyrotechniky škodí spoločenským a voľne žijúcim zvieratám, ako aj zvieratám v zoologických záhradách. Môže mať až smrteľné následky. Občianske združenie Sloboda zvierat a Zoologická záhrada (ZOO) Bratislava preto vyzývajú ľudí na ohľaduplnosť. Apeluje na Bratislavčanov, aby sa pri oslavách nového roka vyhli používaniu svetlíc či petárd. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová z bratislavskej ZOO.



„Počas osláv Silvestra trápia najmä nosorožce, kengury, antilopy, žirafy či primáty rôzne tráviace problémy spôsobené stresom a úzkosťou. Reakciou na stresovú situáciu môže byť aj snaha o únik, pričom môže dôjsť k vážnemu zraneniu, napríklad nárazom do oplotenia. To sa stalo v minulosti osudným aj samici lamy krotkej, ktorá na následky nárazu uhynula," vysvetlila vedúca zoologického oddelenia Silvia Pirošková.



Zárukou bezpečia zvierat nie je podľa Piroškovej ani zatvorenie v chovnom zariadení. U šimpanzov dochádza napríklad k útokom na vlastných členov. V ďalších dňoch po ohňostroji sa môžu zvieratá báť vyjsť do vonkajších výbehov a nespolupracovať s chovateľmi aj napriek tomu, že ich dôverne poznajú.



Predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová tvrdí, že každý rok evidujú v útulku zvieratá, ktoré sa zatúlali svojim majiteľom. "Šťastné konce majú tie, ktorých majitelia dali označiť mikročipom, a tak sa môžu bezprostredne vrátiť do svojho domova. Bohužiaľ, množstvu zvierat nevieme pomôcť. Zväčša sa stávajú obeťami dopravným prostriedkov. Na hluk z petárd trpia aj zvieratá v útulkoch. Posledné roky máme tiež veľké obavy z lampiónov šťastia, ktoré môžu veľmi jednoducho spôsobiť požiar," skonštatovala.



Na dodržiavanie nariadenia o používaní pyrotechniky budú v okolí zoologickej záhrady i útulku Slobody zvierat dohliadať i hliadky bratislavskej mestskej polície. Stratené či zranené psy a mačky je potrebné hlásiť na jej linku. Pre záchranu voľne žijúcich zvierat je potrebné kontaktovať záchranné stanice spadajúce pod Štátnu ochranu prírody SR.