Používatelia Štátnej vedeckej knižnice môžu využívať online prístup

Prešov 29. januára (TASR) - Používatelia Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove môžu od začiatku decembra využívať bezplatný ročný prístup do online databázy elektronických kníh Bookport. Online knižnica obsahuje vyše 9500 titulov kolekcie odbornej a populárno-náučnej literatúry, pričom počet dostupných titulov sa neustále rozrastá. TASR o tom v pondelok informovala Renáta Šmidová zo ŠVK v Prešove.



Ako povedala, podmienkou prístupu je osobná registrácia používateľa v priestoroch knižnice na Námestí mládeže. Tá následne umožní vzdialené využívanie služby počas celej doby platnosti registrácie ako používateľa knižnice. Elektronické knihy z tejto databázy je možné čítať online alebo aj offline prostredníctvom aplikácie v tablete alebo v mobile s operačným systémom Android alebo iOS. Používateľ si bude môcť stiahnuť naraz až desať kníh na offline čítanie v čase, keď nemá prístup na internet. Služba je dostupná najviac na troch rôznych zariadeniach jedného používateľa.



"Počas krátkeho obdobia od sprístupnenia databázy prejavili o ňu záujem predovšetkým študenti vysokých škôl a gymnázií, hlavne maturitných ročníkov. Podľa ich slov v nej našli množstvo online dokumentov, ktoré môžu čítať a študovať priamo z domu, dokonca aj tituly, ktoré máme vo fonde v tlačenej forme, ale pre veľký záujem sú práve vypožičané," uviedla vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb Valéria Ferková.



Elektronická zbierka knižnice ponúka používateľom aj iné, skôr zakúpené elektronické zdroje, napríklad databázu slovenských technických noriem STN online, databázu elektronických kníh vydavateľstva Cambridge University Press, online prístup k ekonomickým a právnym informáciám EPI či prístup k historickým časopisom z obdobia uhorských dejín Arcanum Digitheca.



"Prístup k online zdrojom bez nutnosti navštíviť knižnicu je dnes, najmä po covidových rokoch, už takou samozrejmosťou, že musíme zvyšovať objem zdrojov so vzdialeným prístupom. Zakúpenie licencie na prístup do databázy Bookport bolo len ďalším logickým krokom. Veríme, že bol správny a bude smerovať k skvalitneniu poskytovaných služieb, a tým aj k spokojnosti používateľov," dodala Ferková.