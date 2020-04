Protivírusová ochrana v považskobystrickej nemocnici sa značne zvýši

Považská Bystrica 30. apríla (TASR) – Úroveň protivírusovej ochrany zamestnancov a návštevníkov Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici zvýši nová dezinfekčná brána pri vstupe do zariadenia. Nemocnici ju vo štvrtok darovala súkromná považskobystrická spoločnosť, účinnosť dezinfekcie je 99,9 percenta.



Podľa riaditeľa považskobystrickej nemocnice Igora Steinera je dezinfekčná brána obrovským plusom. „Okrem klasických bariérových vstupov do nemocnice, kde sa meria teplota a zisťuje anamnéza, prechádza každý návštevník nemocnice aj dezinfekciou oblečenia. Súčasťou brány je aj dezinfekcia rúk, takže to riziko importu nákazy, či už koronavírusu alebo v budúcnosti iných vírusov, sa minimalizuje,“ skonštatoval Steiner.



Ako dodal, využitie brány vidí perspektívne aj do budúcnosti, najmä v zimných mesiacoch, keď budú chrípkové, prípadne iné infekcie. V horizonte dvoch – troch týždňov by podľa neho chceli na vstupe do nemocnice nainštalovať aj termokamery merajúce telesnú teplotu.



„Nemenilo by to súčasný systém pri vstupe do nemocnice, ale bola by to pomoc na ušetrenie počtu zdravotníkov na vstupnom filtri. Ľudí v zdravotníctve je nedostatok, čiže ak by sme mali vstupné termokamery, stačil by na filtri jeden človek. To by nám veľmi pomohlo,“ doplnil riaditeľ tým, že počas pracovných dní prejde vstupným filtrom do nemocnice 500 až 700 ľudí.



Ako povedal riaditeľ považskobystrickej pobočky nemeckej strojárskej spoločnosti Spanner Patrik Lišaník, dezinfekčnú bránu vyvinuli v priebehu niekoľkých týždňov, prvú darovali bezplatne považskobystrickej nemocnici. „V Považskej Bystrici pôsobíme už 14 rokov, sme tu, sme domáci a aj my chceme pomôcť dobrej veci,“ zdôraznil.



Brána podľa neho pracuje na báze deviatich dýz striekajúcich dezinfekčný roztok na oblečenie a ruky. Trhová cena výrobku je okolo 5500 eur, pri presunutí celej kapacity firmy na výrobu brán by ich dokázali vyrobiť mesačne asi 400.



„Dopyt je podstatne väčší z celej Európy, brány budeme predávať do Talianska, Francúzska, Česka a na Slovensko. Certifikát sme získali dnes, brány začíname distribuovať zákazníkom,“ doplnil Lišaník.