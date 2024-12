Považská Bystrica aj počas tejto zimy poskytuje prístrešok bezdomovcom

Považská Bystrica 4. decembra (TASR) - Považskobystrická radnica aj počas tejto zimy poskytuje prístrešok pre ľudí bez domova. Ubytovanie je schopná poskytnúť 20 ľuďom v lokalite Dušianica pod najväčším mestským sídliskom Rozkvet. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



"V minulosti malo mesto Považská Bystrica zriadenú nocľaháreň registrovanú pod sociálnymi službami na Mládežníckej ulici, pred niekoľkými rokmi o tieto priestory prišlo z dôvodu rekonštrukcie budovy na bytové jednotky. Samospráva preto našla náhradné riešenie a v zimnom období je otvorená ubytovňa pod sídliskom Rozkvet. Inak tomu nebude ani tento rok," informovala Pagáč Kováčiková.



Ako dodala, kapacita zariadenia (20 lôžok) bola vždy doteraz postačujúca. Občania, ktorí to potrebujú, môžu do ubytovne prísť prenocovať od 19.00 h do 7.00 h. Ľudia bez domova majú v priestoroch ubytovne vytvorené podmienky na prenocovanie a tiež základnú hygienu, či prípravu jednoduchého jedla z vlastných zásob.



"Záujemcovia o prenocovanie musia dodržiavať vnútorný poriadok, nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. V ubytovni majú možnosť uvariť si jedlo, čaj, umyť sa a prenocovať. Poplatok za tieto služby je stanovený na symbolických 10 centov za noc," priblížila hovorkyňa s tým, že réžia zariadenia za celú zimnú sezónu stojí radnicu približne 19.000 eur.



Pomoc ľuďom bez domova môžu poskytnúť aj Považskobystričania formou darovania oblečenia, topánok, ponožiek, ale i trvanlivých potravín. Priniesť ich môžu na mestský úrad na oddelenie starostlivosti o občana.