Odberné miesto vznikne v Považskej Bystrici na prízemí okresného úradu

Považská Bystrica 10. novembra (TASR) – Odberné miesto na bezplatné testovanie antigénovými testami vznikne v Považskej Bystrici na prízemí okresného úradu. Vyplýva to z pondelkovej (9. 11.) dohody okresného úradu, mesta a považskobystrickej nemocnice.



„Hľadali sme možnosti a riešenia na vytvorenie tohto stáleho odberného miesta. Spoločne sme sa dohodli, že vznikne na okresnom úrade, ktorý sídli v centre. V jeho okolí sú parkoviská, takže aj dostupnosť pre občanov bude dobrá. Výsledok rokovania je taký, že okresný úrad dá priestory, mesto poskytne materiálno-technické vybavenie a nemocnica personál,“ uviedol primátor Karol Janas s tým, že testovanie sa má začať už tento týždeň.



Podľa riaditeľa nemocnice s poliklinikou (NsP) Igora Steinera pre nedostatok zdravotníckeho personálu nebude jednoduché ho zabezpečiť na odberné miesto. Navyše chýbajú informácie.



„Nemáme žiaden predpis, či sa budú alebo nebudú vydávať certifikáty, kam sa budú hlásiť pozitívne otestovaní. Podľa vyjadrenia vlády by tu mala byť osemhodinová prevádzka, no ja to nepovažujem za optimálne vzhľadom na to, že väčšina ľudí chodí do práce a možno bude potrebovať tieto testy vykonávať aj neskôr. Uvidíme, aký bude záujem a požiadavky obyvateľstva a či s otváracími hodinami bude možné v rámci potreby hýbať,“ uviedol riaditeľ nemocnice.