Považská Bystrica chce do 2 rokov zrekonštruovať verejné osvetlenie

Považská Bystrica 24. marca (TASR) – Považskobystrická radnica chce ešte v tomto roku začať s komplexnou rekonštrukciou verejného osvetlenia. V prvej etape chce tento rok vymeniť asi 800 lámp.



Ako informoval považskobystrický primátor Karol Janas, v tomto roku chcú kompletne zrekonštruovať osvetlenie v Strojárenskej štvrti a na sídliskách Lány a Stred. Asi polovicu osvetlenia aj na sídliskách SNP a Rozkvet.



"Verejné osvetlenie v Považskej Bystrici má na niektorých miestach už viac ako 50 rokov. Pri výmene pôjdeme od tých najstarších a najviac poškodených po tie novšie. Na budúci rok počítame s druhou etapou, kde by sa dorobili sídliská SNP, Rozkvet a mestské časti. Nepôjde len o rekonštrukciu svetelných bodov, ale o kompletnú výmenu stožiarov," priblížil Janas.



Finančné náklady mesta na prvú etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia odhaduje primátor na 500.000 až 600.000 eur. "V tom je zarátaná výmena 800 lámp vrátane stožiarov, výložníkov, terénne úpravy a likvidácia starých lámp. Všetko však ukáže až verejná súťaž," doplnil Janas s tým, že verejná súťaž by sa mala začať už koncom marca. Ako dodal, v minulých rokoch ho vďaka eurofondom v niektorých mestských častiach zrekonštruovali, no keďže mesto ich má 11, stále je v tejto oblasti pred samosprávou dosť roboty. Kompletnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v celom meste by chceli ukončiť do dvoch rokov.



"Po vzore iných miest sme doteraz plánovali urobiť rekonštrukciu verejného osvetlenia buď vstupom do akciovej spoločnosti, ako je to napríklad v susednom Púchove, alebo formou koncesnej zmluvy. Podľa niektorých právnikov to nie je vhodná cesta, a tak sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme sami. Úspory na energiách nám postupne budú vracať investíciu," uzavrel primátor.