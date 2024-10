Považská Bystrica chce zaviesť reguláciu reklamy na území mesta

Považská Bystrica 8. októbra (TASR) - Považskobystrická radnica chce zaviesť reguláciu reklamy na území mesta. Prioritne sa zameria na propagačné nosiče umiestňované na stĺpoch verejného osvetlenia. Informoval o tom prednosta mestského úradu Michal Hamar.



Mesto má podľa neho dlhodobý záujem na výraznom znížení vizuálneho smogu. Prvým krokom bola príprava dokumentu Pravidlá umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení na stĺpy verejného osvetlenia mesta Považská Bystrica. Ten má pomôcť pri koordinácii a spracovávaní danej agendy.



Medzi zariadenia umiestňované v statickej podobe patria reklamné, informačné a propagačné nosiče na stĺpoch verejného osvetlenia, pričom vlastníkom a prenajímateľom verejného osvetlenia je samotné mesto.



"Nikto si len tak nemôže na stĺpy osadiť svoju reklamu. Preto sme vypracovali podrobné pravidlá, za akých podmienok je to možné. Všetko podlieha povoľovaciemu procesu, ktorému predchádza podanie žiadosti. Formulár je možné si stiahnuť na webovej stránke mesta a cena prenájmu je 0,50 eura na deň. Veríme, že to bude prvý krok k regulácii reklamného smogu. Následne sa zameriame na opatrenia, ktoré by mali predchádzať vzniku nelegálnych reklamných stavieb," skonštatoval prednosta.