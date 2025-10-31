< sekcia Regióny
Považská Bystrica chce zriadiť v lodenici klub a kanoistické centrum
Má sa stať miestom športovania mládeže, ale i tréningové centrum pre výkonnostných kanoistov.
Autor TASR
Považská Bystrica 31. októbra (TASR) - Mesto Považská Bystrica plánuje v spolupráci s občianskym združením Slovenská kanoistika vytvoriť v považskobystrickej lodenici kanoistické centrum. Má sa stať miestom športovania mládeže, ale i tréningové centrum pre výkonnostných kanoistov. Informoval o tom primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
„Mesto Považská Bystrica sa spolu s legendou kanoistiky Erikom Vlčekom dlhodobo zaujíma o obnovenie kanoistického klubu v Považskej Bystrici. Chceme do lodenice prilákať čo najviac detí, ale zároveň rozmýšľame aj nad vytvorením strediska na prípravu mládeže,“ priblížil primátor.
Ako dodal, v lodenici je iba časť pozemkov mestská, preto do nich nemohli v minulosti investovať. Mestské pozemky v lodenici by chceli dať do takého stavu, aby opäť prilákali deti ku kanoistike. S prípravnými prácami by chceli začať už v budúcom roku. Prípadné vytvorenie tréningového centra bude podľa primátora otázkou spolupráce s kanoistickým zväzom.
Podľa predsedu sekcie hladkých vôd združenia Slovenská kanoistika Erika Vlčeka majú ambície rozširovať kanoistický šport po Slovensku. Podmienky na kanoistickú prípravu sú na rieke Váh a na Vodnom diele Nosice podľa neho ideálne a bola by škoda ich nevyužiť.
„V prvom rade je tu kvalitná voda a do lodenice je dobrý prístup, deti to nemajú ďaleko a dostať sa tam dá aj na bicykloch. Kanoistika nemá v Považskej Bystrici veľkú tradíciu. Našou úlohou bude zohnať kvalitných trénerov, ktorí to naštartujú, rozbehnú nábor a spropagujú tento šport,“ zdôraznil Vlček s tým, že ho teší myšlienka podpory myšlienky zo strany samosprávy.
Ako dodal, kanoistika je historicky jeden z najúspešnejších slovenských olympijských športov a ambíciou je aj naďalej vychovávať športovcov, ktorí budú Slovensko reprezentovať na olympijských hrách a ďalších významných podujatiach. „Kanoistika prináša aj mnoho ďalších benefitov pre deti a mládež. Založenie nového klubu je preto veľkou výzvou,“ uzavrel Vlček.
Slovenská kanoistika je občianske združenie združujúce športové oddiely a kluby, ktorých hlavnou činnosťou je vykonávanie a podpora kanoistiky, vodnej turistiky a ďalších kanoistických aktivít. Združenie sa skladá z dvoch sekcií - sekcie divokých vôd a sekcie hladkých vôd.
