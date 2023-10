Do predčasného dôchodku chce odísť 10 % vodičov v Považskej Bystrici

Považská Bystrica 30. októbra (TASR) - Do predčasného dôchodku plánuje ku koncu roka odísť desať percent vodičov mestskej hromadnej dopravy (MHD) z Dopravného podniku mesta Považská Bystrica. Podnik zatiaľ neplánuje rušenie autobusových liniek, úbytok vodičov mu však môže spôsobiť problémy. Informoval o tom štatutár spoločnosti Radovan Čmelo.



Priemerný vek vodičov MHD v Považskej Bystrici je podľa neho asi 55 rokov, nových sa spoločnosť snaží získavať kontinuálne prostredníctvom sociálnych sietí a personálnych portálov. Problém je nájsť najmä mladších vodičov.



"Slovákov sa ozýva minimum, skôr vidíme záujem cudzincov, napríklad aj z Južnej Ameriky, Ázie. Tí síce majú pracovné povolenie na Slovensku, u nás však v MHD predávajú lístky aj vodiči, ktorí sú v styku s občanmi. V takom prípade je prekážkou jazyková bariéra," zdôraznil Čmelo.



Ako dodal, v spolupráci s mestom oslovili spoločnosť, ktorá optimalizuje systém fungovania dopravy a využitie zamestnancov. Od 1. novembra začnú v Považskej Bystrici platiť nové cestovné poriadky MHD, v nich je už optimalizácia zahrnutá.



"Došlo len k minimálnym zásahom do cestovných poriadkov tak, aby sme nevynechávali spoje, ako to bolo vo väčších dopravných podnikoch. Optimalizácia sa dotkla len jednej linky, kde budú musieť cestujúci bezplatne prestupovať z jedného autobusu do druhého," doplnil Čmelo.



Problém pri získavaní mladších vodičov podľa neho nie je vo výške platu, ten je v považskobystrickej MHD 1700 eur. Bariérou pre mladých vodičov je aj vysoká cena vodičského preukazu na autobus.