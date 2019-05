Do prvých ročníkov základných škôl v P. Bystrici zapísali 464 detí

Do ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zapísali na povinnú školskú dochádzku 375 prvákov, do cirkevnej Základnej školy sv. Augustína 37 a do súkromnej DSA školy na sídlisku Rozkvet 52 prvákov.

Považská Bystrica 7. mája (TASR) – Do prvých ročníkov základných škôl v školskom roku 2019/2020 zapísali v Považskej Bystrici 464 detí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zapísali na povinnú školskú dochádzku 375 prvákov, do cirkevnej Základnej školy sv. Augustína 37 a do súkromnej DSA školy na sídlisku Rozkvet 52 prvákov.



„Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Začína sa začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok a dosiahne školskú spôsobilosť. Týka sa to aj detí, pre ktoré zákonný zástupca žiadal odklad povinnej školskej dochádzky,“ informovala Pagáč Kováčiková.



Ako dodala, rodičia v tomto roku požiadali v 86 prípadoch o odklad povinnej školskej dochádzky detí. Do školských lavíc by tak v školskom roku 2019/2020 malo zasadnúť 378 prvákov.



„Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, zákonný zástupca mohol požiadať o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti boli odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,“ doplnila hovorkyňa.