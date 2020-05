Do škôl na Považí má v pondelok nastúpiť 1345 školákov a 673 škôlkarov

Považská Bystrica 27. mája (TASR) – Do považskobystrických základných škôl chce v pondelok (1. 6.) v rámci reštartu školského roka nastúpiť 1345 žiakov 1. – 5. ročníka, čo je približne 82 percent školákov v tejto vekovej kategórii. Ako informoval vedúci odboru školstva a sociálnych vecí považskobystrickej radnice Jozef Bielik, do materských škôl je prihlásených 673 detí, čo je asi 53 percent všetkých škôlkarov.



„Do pondelka 25. mája mohli rodičia prihlásiť svoje deti na dochádzku do základných a materských škôl, školských klubov, detských jaslí a na stravovanie v školských jedálňach počas realizácie opatrení na predchádzanie ochoreniu COVID-19. Záujem bol veľký, preto od 1. júna mesto Považská Bystrica otvorí všetky školy a zariadenia, samozrejme pri dodržaní maximálnych počtov,“ informoval Bielik.



Riaditelia a ostatní zamestnanci škôl, ako aj rodičia detí musia podľa neho zabezpečiť množstvo bezpečnostných opatrení pred aj počas otvorenia škôl a školských zariadení, aby sa predišlo prípadnému ďalšiemu šíreniu ochorenia COVID-19.



„Deti bude čakať pri nástupe povinný ranný filter. Všetkým budú merať teplotu, budú sa používať dezinfekčné prostriedky na ruky. Dieťa bude musieť mať jednorazové papierové vreckovky, minimálne dve rúška. Keď prejde ranným filtrom, nebude musieť mať rúško pri činnosti vo svojej skupine. To isté platí pre zamestnancov,“ doplnil Bielik.