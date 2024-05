Do považskobystrických základných škôl zapísali 497 prvákov

Považská Bystrica 7. mája (TASR) - Zákonní zástupcovia zapísali na povinnú školskú dochádzku v považskobystrických základných školách (ZŠ) 497 prvákov. Informoval o tom vedúci odboru školstva a sociálnych vecí považskobystrickej radnice Jozef Bielik.



Z celkového počtu prvákov zapísali 388 do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 36 do cirkevnej ZŠ sv. Augustína, 56 do súkromnej ZŠ DSA a 17 do Spojenej školy.



"Povinnú školskú dochádzku plnia v obvode podľa bydliska. Rodičia si môžu vybrať aj inú školu, musia počítať s tým, že ak nebude voľná kapacita, riaditeľ nemusí dieťa prijať. V základných školách máme aktuálne dostatočné kapacity pre daný počet detí, do mesta dochádzajú aj tie z okolitých obcí, ktorým tiež vieme vytvoriť podmienky," uviedol Bielik.



Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Všetky deti, ktoré budú mať vek šesť rokov do 31. augusta 2024 (vrátane), musia byť zapísané v niektorej základnej škole na Slovensku. Týka sa to aj detí, ktoré budú pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole.



Rodičia v tomto roku požiadali celkovo v 59 prípadoch o odklad povinnej školskej dochádzky detí. Do školských lavíc by tak v školskom roku 2024/2025 malo v Považskej Bystrici zasadnúť 438 prvákov.